Сумской ОТЦК поразил своей глупостью, сравнив войну с детской игрой

Сеть разразилась гневными комментариями относительно нового сообщения в Фейсбуке Сумского ОТЦК. Там решили проявить "креативность" и призвать молодежь пойти воевать по контракту "18-24". В ведомстве сравнили детскую игру Minecraft с войной и выделили "привилегии" последней.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Фильм Minecraft уже в кино! А пока кто-то крафтит деревянный меч, другие формируют команду реального мира. И ты можешь быть среди них. Пока кто-то готовится к премьере фильма Minecraft – ты можешь прокачать главного персонажа в реальности. Себя", – пишут авторы публикации.

Далее они сравнивают, как происходит при игре, и как на войне, подчеркивая "плюсы".

"Играть в Minecraft – это круто. Быть в пиксельном мире ВСУ — это по-взрослому круто", – пишут в ТЦК, якобы обращаются не к взрослым людям в совершеннолетнем возрасте с 18 до 24 лет, а к детям, которые играют в Minecraft.

В комментариях к публикации разразился шквал эмоций, в том числе нецензурных. Люди советовали "уволить дебила, придумавшего это сообщение", пишут "горите в аду" и "бумеры снова навалили кринжа".

Напомним, что ранее портал "Комментарии" писал, что в марте в Тик-ток Министерства обороны Украины появилось видео, на котором мужчина идет в Макдональдс и покупает чизбургер, а затем сообщает, что за контракт "18-24" молодые мужчины могут получить миллион гривен, на эти деньги купить себе квартиру, или 15 тысяч 625 чизбургеров.

"Жаль, что мне не 18", — говорит мужчина. При том чтобы пользователи соцсети не подумали, что это фейк, мужчина уточнил, что это правда Тик-ток Минобороны Украины.