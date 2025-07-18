Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Денис Маслов сообщил, что в парламенте будет зарегистрирован законопроект о повышении судьям местных судов оклада до 90 тысяч грн., передает "Судебно-юридическая газета".

Судьям местных судов хотят повысить оклад до 90 тысяч гривен

"Вместе с коллегами подал в законопроект 13 467 альтернативную инициативу. Предлагаем повысить базовый должностной оклад судьи местного суда с 18,2 рудных величин до 26, что в пересчете составит 90 220 гривен. В ближайшие дни текст появится на сайте Верховной Рады. Регистрация альтернативного законопроекта также позволит Комитету возможность при необходимости наработать комитетскую версию", — подчеркнул он.

Ранее группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком зарегистрировала пакет законопроектов, которым предлагается отвязать должностные оклады в судах, прокуратуре, НАБУ и т.п. от прожиточного минимума. Их предлагается считать в творительных величинах.

Кроме этого, сейчас в правительстве взят курс на сокращение государственных расходов. Новый премьер-министр Юлия Свириденко в своем выступлении перед парламентом 17 июля отметила, что мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, цифры и результаты важны".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в структуре нового Кабмина забыли о министерстве, которое отвечает за ВПЛ, беженцев и людей в оккупации.