Судьи ВАКС массово отсуживают во время войны миллионные доплаты – и это при зарплатах более 150 тыс. грн, – экс-нардеп

Судьи Высшего антикоррупционного суда с зарплатами более чем в 150 000 гривен массово отсудили у государства миллионы доплат. Руководитель аппарата ВАКС Крикливенко мог оказать содействие им в этом, написал народный депутат VIII Борислав Береза.

"С удьи ВАКСа во время войны и проблем с бюджетом решили, что им мало зарплат в более 150 000 гривен в месяц и массово отсудили у государства миллионы доплат. Несмотря на решение Верховной Рады от 10 апреля 2023 года. Как видите, судьи ВАКС считают себя выше решения ВР и принципов морали ", — написал Береза.

По его данным, Киевский окружной административный суд принял решение о выплате миллионных доплат судьям ВАКС Андрею Бицюку и Елене Танасевич. Вместе с тем Высший антикорсуд не подает апелляцию и сразу выполняет решение суда, что свидетельствует об участии в этой истории руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко, отметил экс-нардеп.

"Понятна истерика руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко. Ибо случайно его "спалили" на том, что он часть этой истории. Потому как руководитель аппарата он должен был подавать апелляцию на решение суда, а он... не делал этого. Понятно, что доказать сговор почти невозможно, учитывая, что все они – профессиональные юристы. У представителя ВАКС минимум – это служебная халатность – 367 УКУ. Хотя все мы понимаем, что это на самом деле", – подчеркнул он.





Береза обратил внимание на моральную составляющую дела, поскольку судьи судятся за деньги государства, представители которого плохо защищают его интересы.

" И это происходит тогда, когда Украине не хватает денег на дроны и оружие, а судьям, похоже, не хватает на новые BMW X6 и ремонты в служебных квартирах . Интересно, а условия, в которых работают наши воины, так же тяжелы, как и те, в которых работает судья Черная? ВАКС, сколько судей уже отсудили себе доплаты? ", – спросил он.

По его мнению, эти вопросы нуждаются в реакции и ответах от ВАКС, правоохранителей и антикоррупционных активистов.

"Надеюсь, что будут ответы не только от ВАКС и правоохранителей, но и реакция от профессиональных антикоррупционеров, например, от ЦПК. Но сама история позорная и подлая", – подытожил Береза.

Как сообщалось ранее, судья Высшего антикорсуда Екатерина Сикора, подозреваемая НАПК в незаконном обогащении, через суд "выбила" себе из бюджета полмиллиона гривен. Судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Валерия Черная отсудила у государства 1,7 млн грн недополученного судейского вознаграждения за период с 1 января 2021 года по 31 марта 2024 года.