Судьи ВАКС массово отсуживают во время войны миллионные доплаты – и это при зарплатах более 150 тыс. грн, – экс-нардеп

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Судьи Высшего антикоррупционного суда с зарплатами более чем в 150 000 гривен массово отсудили у государства миллионы доплат. Руководитель аппарата ВАКС Крикливенко мог оказать содействие им в этом, написал народный депутат VIII Борислав Береза.
Судьи ВАКС массово отсуживают во время войны миллионные доплаты – и это за зарплаты более 150 тыс. грн, – экснардеп
По его данным, Киевский окружной административный суд принял решение о выплате миллионных доплат судьям ВАКС Андрею Бицюку и Елене Танасевич. Вместе с тем Высший антикорсуд не подает апелляцию и сразу выполняет решение суда, что свидетельствует об участии в этой истории руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко, отметил экс-нардеп.
Береза обратил внимание на моральную составляющую дела, поскольку судьи судятся за деньги государства, представители которого плохо защищают его интересы.
По его мнению, эти вопросы нуждаются в реакции и ответах от ВАКС, правоохранителей и антикоррупционных активистов.
Как сообщалось ранее, судья Высшего антикорсуда Екатерина Сикора, подозреваемая НАПК в незаконном обогащении, через суд "выбила" себе из бюджета полмиллиона гривен. Судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Валерия Черная отсудила у государства 1,7 млн грн недополученного судейского вознаграждения за период с 1 января 2021 года по 31 марта 2024 года.