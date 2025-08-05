Суд отменил выделение земли под военное кладбище: подробности

5 августа Шестой апелляционный административный суд в Киеве подтвердил незаконность распоряжения Киевской областной военной администрации о выделении участка под Национальное военное мемориальное кладбище вблизи села Мархаловка. Решение суда фактически аннулирует правовые основания размещения кладбища этой территории.

Суд отменил выделение земли под военное кладбище

Речь идет о распоряжении КОВА №275 от 14 марта 2024 года, которое предусматривало изъятие участка и изменение его целевого назначения из земель государственного лесного фонда на территорию для кладбища. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами предыдущей инстанции — Киевского окружного административного суда — и постановил вернуть участок Боярской лесной опытной станции, ранее ею пользовавшейся. Согласно решению, участок снова считается частью государственного лесного фонда.

Решение суда вступило в силу с момента оглашения.

Что дальше:

После вынесения решения возникли вопросы присутствия на территории представителей дирекции военного кладбища и нанятых ими лесорубов, которые, по сообщениям активистов, продолжали деятельность на участке. По словам представителей инициативной группы, после решения суда эти действия не имеют законных оснований.

Кто судился:

Иск подали общественная организация "Мархаловка. Поддержка" и Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ). Активисты долгое время обжаловали решение о передаче лесной территории под строительство мемориального кладбища. Это уже четвертая судебная победа, которая, по словам участников процесса, демонстрирует отсутствие надлежащего правового обоснования решений, принятых предварительным составом правительства и Минветеранов.

Что дальше с кладбищем:



После серии решений судов, последовательно отменяющих проекты и документы, связанные с этим местом, возникает вопрос о поиске нового, законного и достойного пространства для создания Национального военного мемориального кладбища.



Общественность ожидает, что обновленное правительство во главе с Юлией Свириденко пересмотрит позицию государства, прекратит финансирование проекта в Мархаловке и поручит Минветеранов рассмотреть альтернативные варианты.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинские Силы обороны продолжают удерживать оборонные рубежи на Покровско-Мирноградском направлении, несмотря на длительные и интенсивные атаки со стороны российских войск. Враг уже более года безуспешно пытается вытеснить украинские подразделения из этого района, однако несет значительные потери и не имеет реального продвижения.



