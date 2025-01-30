Суд над Безуглой: нардеп сообщил подробности иска

Народный депутат Александр Федиенко, пообещавший коллеге Марьяне Безуглой подать заявление в суд, сообщил, почему так долго не мог этого сделать.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Вместе с адвокатами, собрали весь фактаж, провели все экспертизы, и зафиксировали в этих экспертизах материалы фактов лжи против меня, которые запускала Марьяна Безуглая, обвинив меня в лоббировании коррупции. Полный пакет документов для подачи в Печерский суд готов", – сообщил нардеп.

Федиенко добавил, что ложь, особенно в случаях, когда она наносит вред, должна быть наказана.

"Однако есть и другое мнение, что иногда ложь может иметь оправдание, например, когда она используется для защиты кого-то или в пределах определенного социального контекста (например, для сохранения личного достоинства или безопасности). Возможно коллега имела это в виду… Запускаем судебный процесс. Приглашаем журналистов процесс будет интересным и незаурядным", – заявил Федиенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что конфликт произошел между Безуглой и другим депутатом Александром Федиенко, который подает в суд на Безуглую для "защиты своей чести, достоинства и репутации".

Марьяна Безуглая опубликовала сообщение на своей фейсбук-странице, где описывает якобы "схему" Александра Дмитриева и Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по продвижению программы визуализации дронов "Очі". В этом сообщении нардепка отметила, что Дмитриев является помощником народного депутата Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко. "(Федиенко – ред.) замешан в ряде лоббистских и коррупционных схем, связанных с вопросами киберпространства и связи. Александр Федиенко использует созданный подкомитет в Комитете нацбезопасности как инструмент административного влияния для продвижения собственных интересов", – написала Безуглая.

В ответ на ее сообщение Федиенко отреагировал и заявил, что обвинения Безуглой в его адрес полностью безосновательны.

"Такая информация является негативной и дискредитирует меня как гражданина и народного депутата Украины и может вредить моей деловой репутации, а также нарушает мои неимущественные права на честь, достоинство", – заявил нардеп. Он также добавил, что судебные процессы будут публичными, длительными и интересными, а фамилия его адвоката должна "приятно удивить" общество.

"Суд так суд", – ответила на сообщение Федиенко Безуглая.