Студентку в Китае выгнали из-за романа с украинцем: подробности

В Далянской политехническом университете (Китай) исключили студентку после того, как в сети появились ее совместные видео с украинским киберспортсменом Данилом Тесленко, известным как Zeus.

Студентку в Китае выгнали из-за романа с украинцем

Об этом пишет The New York Times.

Zeus, участвовавший в турнире в Шанхае, опубликовал в своем Telegram-канале несколько роликов с китаянкой — на кадрах пара вместе в гостиничном номере. Видео не содержало явного интимного поведения, но выглядело достаточно личным. Затем Тесленко удалил записи и объяснил, что сделал это, когда понял, насколько быстро они начали распространяться в китайских соцсетях.

"Эти видео не были откровенными, но были слишком личными для публичного просмотра. Это была моя ошибка, и я извиняюсь", — сказал киберспортсмен.

Университет опубликовал полное имя девушки и объяснил, что ее поведение "нарушило правила гражданской морали" и "нанесло вред национальному достоинству".



Согласно правилам заведения, за "ненадлежащие отношения с иностранцами" предусмотрено суровое наказание.

В сети упомянули случаи, когда за сексуальные притязания или даже изнасилования мужчины в университетах получали гораздо более мягкие наказания — условный срок или даже продолжали преподавать.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве полицейские задержали 22-летнюю девушку, которая на первом же свидании обокрала мужчину почти на 50 тысяч долларов.

Как выяснили правоохранители, вечером мужчина познакомился с молодой женщиной и пригласил ее к себе домой. Они вместе выпивали, после чего хозяин заснул. Этим и воспользовалась гостья — увидела наличные в сумке и тихо исчезла вместе с деньгами.

