Студентку в Китае выгнали из-за романа с украинцем: подробности

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Ткачова Марія
В Далянской политехническом университете (Китай) исключили студентку после того, как в сети появились ее совместные видео с украинским киберспортсменом Данилом Тесленко, известным как Zeus.
Студентку в Китае выгнали из-за романа с украинцем
Об этом пишет The New York Times.
Zeus, участвовавший в турнире в Шанхае, опубликовал в своем Telegram-канале несколько роликов с китаянкой — на кадрах пара вместе в гостиничном номере. Видео не содержало явного интимного поведения, но выглядело достаточно личным. Затем Тесленко удалил записи и объяснил, что сделал это, когда понял, насколько быстро они начали распространяться в китайских соцсетях.
"Эти видео не были откровенными, но были слишком личными для публичного просмотра. Это была моя ошибка, и я извиняюсь", — сказал киберспортсмен.
Университет опубликовал полное имя девушки и объяснил, что ее поведение "нарушило правила гражданской морали" и "нанесло вред национальному достоинству".
Согласно правилам заведения, за "ненадлежащие отношения с иностранцами" предусмотрено суровое наказание.
В сети упомянули случаи, когда за сексуальные притязания или даже изнасилования мужчины в университетах получали гораздо более мягкие наказания — условный срок или даже продолжали преподавать.