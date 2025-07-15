logo

BTC/USD

116833

ETH/USD

2975.05

USD/UAH

41.84

EUR/UAH

48.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Студентку в Китае выгнали из-за романа с украинцем: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Студентку в Китае выгнали из-за романа с украинцем: подробности

В Китае студентку выгнали из вуза из-за отношений с украинским киберспортсменом — мол, "унизила национальное достоинство"

15 июля 2025, 13:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Далянской политехническом университете (Китай) исключили студентку после того, как в сети появились ее совместные видео с украинским киберспортсменом Данилом Тесленко, известным как Zeus.

Студентку в Китае выгнали из-за романа с украинцем: подробности

Студентку в Китае выгнали из-за романа с украинцем

Об этом пишет The New York Times.

Zeus, участвовавший в турнире в Шанхае, опубликовал в своем Telegram-канале несколько роликов с китаянкой — на кадрах пара вместе в гостиничном номере. Видео не содержало явного интимного поведения, но выглядело достаточно личным. Затем Тесленко удалил записи и объяснил, что сделал это, когда понял, насколько быстро они начали распространяться в китайских соцсетях.

"Эти видео не были откровенными, но были слишком личными для публичного просмотра. Это была моя ошибка, и я извиняюсь", — сказал киберспортсмен.

Университет опубликовал полное имя девушки и объяснил, что ее поведение "нарушило правила гражданской морали" и "нанесло вред национальному достоинству".

Согласно правилам заведения, за "ненадлежащие отношения с иностранцами" предусмотрено суровое наказание.

В сети упомянули случаи, когда за сексуальные притязания или даже изнасилования мужчины в университетах получали гораздо более мягкие наказания — условный срок или даже продолжали преподавать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве полицейские задержали 22-летнюю девушку, которая на первом же свидании обокрала мужчину почти на 50 тысяч долларов.
Как выяснили правоохранители, вечером мужчина познакомился с молодой женщиной и пригласил ее к себе домой. Они вместе выпивали, после чего хозяин заснул. Этим и воспользовалась гостья — увидела наличные в сумке и тихо исчезла вместе с деньгами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2025/07/14/world/asia/chinese-student-expelled-privacy.html
Теги:

Новости

Все новости