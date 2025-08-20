На Волыни работники ТЦК и СП вместе с полицией проводили мероприятия по уведомлению военнообязанных, в ходе которых произошел конфликт в селе Новые Червища Камень-Каширского района. Там, по словам очевидцев, работники военкомата якобы начали стрелять, и один из шаров попал женщине в щеку, сообщает телеканал "Аверс". Пенсионерки пытались "отбить" мужчину с инвалидностью.

Стрельба на Волыни: между пенсионерками и ТЦК произошел конфликт

В Волынском ОТЦК отмечают, что мужчина отказался предъявить документы, объяснив это тем, что его якобы постоянно проверяют.

"Гражданина пригласили в транспортное средство для установления личности и проверки данных. При верификации документов в базе "Оберіг" подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва. После выяснения его статуса и проверки соответствующих документов его было решено отпустить. Местные жители, увидев работу общей группы ТЦК и полиции, начали совершать агрессивные действия в отношении военнослужащих ТЦК, которые начали бросать камни в служебное транспортное средство, когда указанный гражданин еще находился в транспортном средстве", — отмечают в ведомстве.

Также отмечается, что факт использования оружия во время этого события проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 90% оказавшихся за рубежом молодых людей вряд ли вернутся в Украину. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.