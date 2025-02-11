Стоимость аксессуаров политиков поражает: какие украшения носит нардепка "Слуги народа"

Украинские политики выбирают ценные украшения и часы, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч гривен и это не предел.

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блоггер Harley Quinn в своем Telegram-канале сообщила, какие украшения выбирает народная депутат от "Слуги народа" Ольга Саладуха.

“Начинаем утро с депутатов. Ольга Саладуха и ее аксессуары. Как хорошо, что в мире существует Van Cleef. Так общество добродетели научилось распознавать народных депутатов из толпы”, — написала блогерша.





Так что нардепка из фракции монобольшинства выбрала подвеску от Van Cleef — стоимость 6800 евро и часы бренда Tag Heuer — 135990 грн.

Напомним, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, как писал портал "Комментарии", рассказал, сколько заплатили за одежду. Блогер Николас Карма встретил пару во Львове и поинтересовался, сколько стоит их одежда.

Эксминистр иностранных дел рассказал, что приобрел джинсы за 5 тыс. грн, обувь – за 8 тыс. грн, а свитшот коллаборации Staff x Курган и Агрегат обошелся дипломату в 1100 грн. Стоимость сумки-шопера соучредительницы издательства "Книголав" Светланы Павелецкой — 40 тыс. грн. Возлюбленная Дмитрия Кулебы также носит кардиган от Кати Сильченко. Сообщила, что его подарили. Стоимость такого кардигана 635 дол. А обувь Prada стоит 1500 дол. Кулеба заверил: все налоги уплачены, а доходы задекларированы.

Отметим, что, по данным СМИ, Светлана Павелецкая вместе с партнершами решила вести в Киеве необычный бизнес. В сети, по данным СМИ, есть анонсы об открытии самого осознанного магазина интимных товаров, заботящегося о вашем сексуальном здоровье.



