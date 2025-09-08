Стерненко сделал скандальное заявление относительно FPV-дронов от государства

Рубрики
Ткачова Марія
Украинский активист Сергей Стерненко заявил о масштабных проблемах с качеством беспилотников, закупаемых государством за бюджетные средства. По его словам, значительная часть FPV-дронов, поступающих на фронт в рамках госзаказа, не может быть использована по назначению.
Скандальное заявление Стерненко про дроны от державы
"По нашим оценкам, сейчас до 60% FPV, которые идут по госзаказу, непригодны к применению вообще или нуждаются в серьезной переработке", – подчеркнул он.
Стерненко уточнил, что речь идет о более половины из 2 миллионов дронов, закупленных государством. Фактически они просто лежат на складах, а ущерб от этого измеряется миллиардами гривен.
По его мнению, причины несколько. Во-первых, затянутые сроки логистики – от одного до шести месяцев. Во-вторых, сам подход к закупкам: Генштаб формирует перечень моделей, которые должно приобрести Министерство обороны, не считая реальных характеристик или пригодности этих дронов.
"Моторы ли прикручены не той стороной, или качество неприемлемо – это Генштаб не интересует", – отметил Стерненко.
Он подчеркнул, что такая ситуация может быть результатом либо коррупции, либо полной некомпетентности, либо и того и другого вместе. При этом проблемы с непригодными дронами, в конце концов, приходится исправлять волонтерам и военным на местах.