Стало известно об очередном предупреждении Шевченко: УЕФА неизменно против его «назначения» в УАФ

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Виталий Войчук
Президент УЕФА Чеферин обеспокоен попытками продвижения Шевы в кресло руководителя УАФ с нарушениями соответствующей процедуры, говорится в материале Delo со ссылкой на слова президента журналистской сборной по футболу Ольги Витак.
УЕФА озабочены попытками Шевченка занять должность в УАФ
"Во время последнего разговора, а их было уже несколько, президент УЕФА Александр Чеферин прямым текстом сказал Шеве, что он рискует стать изгоем в футбольном мире.
Если после всех методов давления, поддельных протоколов и подписей в бюллетенях для голосования, Шеву "посадят" в кресло руководителя УАФ, то ни один президент национальной ассоциации из членов УЕФА не подаст ему руки.
В недавнем телефонном разговоре Чеферин вынужден был поднимать эту тему снова, из-за очень негативной реакции на события в Украине со стороны руководителей футбольных ассоциаций сразу нескольких европейских стран", — отметила Витак.
Также журналисты выяснили, что вице-президентом Шевченко в УАФ хотели назначить генерала времен Януковича Игоря Кочетова.
ФИФА и УЕФА накануне сообщили Украине о риске исключения из организаций из-за давления на членов УАФ в интересах Андрея Шевченко.
Письмо с таким официальным предупреждением опубликовал вице-президент УАФ Олег Протасов .
Напомним, что Андрея Шевченко кандидатом на выборы в УАФ выдвинул бывший "регионал" и соратник Януковича Виктор Межейко. Сам Шевченко по этому поводу не высказывал никаких возмущений, хотя до этого вышел из состава НОК якобы из-за присутствия в Комитете членов, входящих в партию ОПЗЖ.
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