Стало известно, кому принадлежат 600 000 долларов, найденных в матрасе инвестбанкира Мазепы

В редакцию telegraf попали копии запросов, которые глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник направлял десятку разных инстанций, включая комитеты ВР, Генерального прокурора и офис Президента. В этих запросах Олейник жалуется на неправомерные действия полиции, в результате которых было конфисковано 600 000 долларов наличными, принадлежащие членам его семьи.

Федерация работодателей Украины – проект для улучшения имиджа Дмитрия Фирташа

Олейник так интерпретирует обыски, проведенные национальной полицией у инвестиционного банкира Мазепы и связанных с ним лиц в рамках досудебного расследования мошенничества при приобретении корпоративных прав компании ООО "Навигатор Майницке", добывающей газ на Майницком месторождении во Львовской области. По информации, предоставленной Олейником, его сын является партнером Мазепы в приобретении ООО "Навигатор Майницке", и деньги принадлежащие ему он собирался вложить их в свиноферму.

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"Олейник в своих запросах сообщает некорректную информацию, извращает факты и откровенно лжет. В этой ситуации пострадали мы. Мазепа с Олейником и еще группой товарищей мошенническим путем получили контроль над Майницким месторождением газа, ежедневно зарабатывают на продаже добытого газа и не намерены выполнять обязательства по договору. Более того, они пытаются в суде отменить пункты договора, согласно которым должны заплатить деньги, и откровенно лгут, публично утверждая, что на Майницком месторождении нет газа. Газ там есть. Мы готовы забрать компанию обратно", — сообщил редакции Олег Токарь, который считает себя пострадавшим от мошеннических действий. Он подробнее раскрыл свою позицию в интервью для издания "Буквы".

Напомним, Федерация работодателей Украины (ФРУ) – социальный проект, разработанный политтехнологами (Анной Безлюдной и Владимиром Грановским) для улучшения имиджа олигарха Дмитрия Фирташа. Фирташ в течение многих лет вкладывал десятки миллионов в развитие федерации, являясь ее ключевым меценатом. Однако в связи с уголовным преследованием со стороны правительства США Фирташ был вынужден в 2016 году покинуть пост руководителя ФРУ и передать его Дмитрию Олейнику, оставив за собой контроль.





