США выдвинули обвинения Мадуро: возглавляет картель и поставляет наркотики в Штаты

Вашингтон снова жестко выступил против режима Николаса Мадуро: американский сенатор Марко Рубио заявил, что действующий президент Венесуэлы действительно возглавляет преступную структуру, связанную с торговлей наркотиками.

США официально выдвинули обвинения Мадуро

В сообщении, опубликованном на его официальной странице в соцсети Х (бывший Twitter), Рубио заявил:

"Мадуро — не президент Венесуэлы и его режим не является легитимным. Он возглавляет "Картель де Лос Солес" — нарко-террористическую организацию, захватившую страну, и находится под обвинением за контрабанду наркотиков в США".







Речь идет о масштабном уголовном производстве, которое ранее открыли федеральные следователи в Соединенных Штатах. Американские власти подозревают Мадуро и его ближайшее окружение в организации поставок кокаина в США через государственные структуры, формально подконтрольные венесуэльскому правительству.

Картель де Лос Солес ("Картель Солнце") — известная в Латинской Америке группировка, которая, по данным спецслужб, тесно связана с венесуэльскими военными и спецслужбами. Ранее с этим картелем связывали ряд высокопоставленных чиновников, включая бывших министров обороны и генералов.

Это не первое громкое заявление США по Мадуро. Ранее Вашингтон уже вводил против него санкции, признавал нелегитимность его президентства и поддерживал оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Однако в этот раз речь идет не только о политической изоляции, но и об официальных уголовных обвинениях, которые могут стать основанием для международного розыска.

Режим Мадуро пока не комментировал заявление Рубио. Но такая риторика еще раз демонстрирует — Вашингтон не намерен мириться с присутствием диктаторских режимов в Западном полушарии, особенно если они связаны с транснациональной преступностью.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Япония на шаг к лечению синдрома Дауна, а США — к победе над раком.