"Спекулирует на ВСУ, но вероятно выводит миллионы из Украины": СМИ о подарке Порошенко в 1 млн долларов

Народный депутат Петр Порошенко жалуется на ограничения, не позволяющие ему помогать ВСУ и реализовывать социальные проекты. Однако на слова пятого президента Украины СМИ напомнили о средствах, которые он вероятно выводит за границу — подарок сыновьям.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Порошенко, как пишет издание "ТСН", задекларировал подарок в размере миллион долларов, несмотря на заявления о сложностях с деньгами в помощь ВСУ. Такие данные содержатся на портале деклараций НАПК, пишет издание.

"Не так давно олигарх жаловался, что из-за санкций за сотрудничество с РФ и торговли с ОРДЛО его помощь ВСУ будет меньше. "Не могу даже кофе на АЗС купить — заблокированы счета, наложены аресты на активы", — давил на жалость Порошенко, и ему в терцию подпевали депутаты от "ЕС": "Из-за санкций против Порошенко ВСУ на фронте не получат необходимое оружие и технику!". Впрочем, все эти слезливые заявления не помешали выводить за границу миллионы долларов. Сразу после введения санкций Порошенко подарил 1 миллион долларов не ВСУ, а сыновьям, которые с начала полномасштабного вторжения находятся в Лондоне", — говорится в сообщении.

Порошенко, как отмечает СМИ, якобы под предлогом командировки в Европу уехал на отдых с сыновьями в Турции, где и подарил миллион.

"Помогать ВСУ — трудно, выводить миллионы из Украины — нет. Что говорить о донатах, какие благотворительные структуры олигарха собирают с украинцев. Понятно, что сыновьям очень нужны карманные миллионы, поскольку жизнь в Лондоне недешевая, но дроны на фронт нужны еще больше" — отмечают журналисты.

Издание отмечает, что такое поведение типично для политика. Журналисты приводят примеры — избирательные борды "Порошенко против Путина", при этом вероятно получив 38 млн евро из Москвы за три дня до выборов. Встреча с родственниками замученных в Буче в куртке Brunello Cucinelli за 6000 долларов. Съемка ролика о войне в куртке Loro Piana за 18 400 евро.

"Когда собирал с украинцев миллиарды донатов, а потом вероятно прокручивал их через свой банк на покупку облигаций, дважды при этом зарабатывая — сначала на донатах, а затем на процентах из бюджета. Когда воровал вместе с Медведчуком трубу и через третьи руки продавал свои конфеты в России во время войны. В этом — весь Порошенко. Это его типичное поведение. Итак, когда в следующий раз он начнет говорить о притеснениях, вспомните, как он, якобы из-за санкций, остановил помощь ВСУ, а затем, вероятно, перегонял деньги в безопасное место за границей”, — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Порошенко не доверяют почти 80% украинцев.



