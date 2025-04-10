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Сотрудники ТЦК избили мужчину в Ивано-Франковске: в терцентре объяснили действия военных

В ТЦК объяснили, что мужчина сопротивлялся военным и одного из них укусил за ногу

сегодня, 20:25
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Кречмаровская Наталия

В сети Интернет распространяется немало видео силовой мобилизации в Украине – нередко работники ТЦК применяют силу к мужчинам. В Ивано-Франковском ТЦК прокомментировали инцидент, который произошел 9 апреля в городе Ивано-Франковск — якобы избили мужчину работниками ТЦК.

Сотрудники ТЦК избили мужчину в Ивано-Франковске: в терцентре объяснили действия военных

Военные. Иллюстративное фото

В терцентре объяснили, что на улице работники ТЦК и полицейские остановили мужчину призывного возраста — гражданина Алексея С., 1988 г.р. для уточнения учетных данных. Отмечается, что мужчина не предоставил документы, на просьбу ТЦК отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему. В ТЦК объяснили, что мужчина укусил военного за ногу, поврежденную в результате ранения в районе боевых действий. Также мужчина попытался скрыться.

Работники ТЦК выяснили, что гражданин является жителем Херсонской области, прибыл в Ивано-Франковск, не стал на военный учет в ТЦК и СП по месту фактического пребывания, не сообщил об изменении места жительства и не имел при себе ни одного военно-учетного документа. Мужчину задержали и отправили на ВЛК.

При этом в ТЦК объяснили, что военнослужащие вправе применять средства физического воздействия и специальные средства:

- для защиты своей жизни и здоровья, а также здоровья других лиц от нападения, если иными способами защититься невозможно;

- для задержания лица, оказывающего физическое сопротивление или оказавшего действия, угрожающие безопасности военнослужащего.

"В данной ситуации применение силы со стороны военнослужащего было вынужденным, обоснованным и прямо предусмотренным законодательством, учитывая прямое нападение и нанесение телесного повреждения. Именно поэтому такие действия квалифицируются не как нарушение, а необходимая оборона и правомерный ответ на угрозу", — пояснили в ТЦК.

Также в терцентре отметили, что распространяющееся в сети видео является фрагментарным, вырванным из контекста и не отображает полной картины событий, предпосылок конфликта, а также характера угрозы, которую создал гражданин своими действиями.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о громком скандале в Черновицком ТЦК.




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Источник: https://www.facebook.com/ifotcksp/posts/pfbid02XKw8eKYs9dTGmbrNhMPv4osRN7rTCuTxajbPdHFgm9ViABaodctZAKGse6siLef3l
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