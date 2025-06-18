Соглашения по законам РФ и связи с пророссийскими политиками: СМИ о претенденте на главу БЭБ Скомарова

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Кречмаровская Наталия
Подбор директора Бюро экономической безопасности происходит не просто — претендент на должность, вероятно, имеет связи с пророссийскими политиками — фигурантами дел НАБУ, а его отец получил российский паспорт.
Александр Скомаров. Фото из открытых источников
Претендент на главу БЭБ Александр Скомаров, работающий руководителем подразделения детективов НАБУ, подтвердил, что у отца есть российский паспорт, однако пояснил, что это была необходимость — чтобы иметь возможность выехать с оккупированной территории Луганской области. Однако, как отмечает издание "Униан", паспорт отец Скомарова получил только в январе 2024 года. СМИ предполагают, что паспорт нужен для продажи дома и автомобиля уже по российскому законодательству.
Так, по данным издания, отец Скомарова подтвердил право собственности на автомобиль Hyundai на следующий месяц после получения паспорта РФ, а именно в феврале 2024 года. Затем продал автомобиль по российскому законодательству. СМИ предполагает, что такая же процедура была и при продаже дома, указанного в декларации Александра Скомарова как общая собственность с родителями.
Остается вопрос, как пишет СМИ, и со связями Скомарова с пророссийскими политиками и подозреваемыми лицами, дела по которым расследует НАБУ. Сообщается, что жена Скомарова Ольга в начале 2022 года пересекала границу на авто Range Rover, который принадлежит Марине Христенко, а за рулем был Андрей Гайла.
СМИ выяснили, что владелица Range Rover за 200 тыс. дол. Христенко – супруга депутата Верховной Рады от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко. В декларации нардепа указано, что семья владеет в Москве квартирой на 176 кв. м и тремя паркоместами.
По данным издания, родная сестра Скомарова Алина Данченко проходит как подозреваемая по делу НАБУ о контрабанде группой подсанкционного Вадима Альперина. Скомаров пытался взять ее на поруки, однако суд определил залог – 2,1 млн грн. Деньги заплатил тесть Скомарова, Игорь Стефанов, у которого, по данным СМИ, нет достаточных официальных доходов. Позже дело пытались закрыть, но Верховный суд возобновил разбирательство.
Издание отмечает, что собеседования с кандидатами на должность главы БЭБ были перенесены из-за информации о связи нескольких кандидатов с РФ. В настоящее время данную информацию проверяют правоохранители, собеседования продолжатся 21 июня.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Железняк, вероятно, тайно встречался с главой комиссии по отбору нового директора БЭБ.
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