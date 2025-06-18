Соглашения по законам РФ и связи с пророссийскими политиками: СМИ о претенденте на главу БЭБ Скомарова

Подбор директора Бюро экономической безопасности происходит не просто — претендент на должность, вероятно, имеет связи с пророссийскими политиками — фигурантами дел НАБУ, а его отец получил российский паспорт.

Александр Скомаров. Фото из открытых источников

Претендент на главу БЭБ Александр Скомаров, работающий руководителем подразделения детективов НАБУ, подтвердил, что у отца есть российский паспорт, однако пояснил, что это была необходимость — чтобы иметь возможность выехать с оккупированной территории Луганской области. Однако, как отмечает издание "Униан", паспорт отец Скомарова получил только в январе 2024 года. СМИ предполагают, что паспорт нужен для продажи дома и автомобиля уже по российскому законодательству.

Так, по данным издания, отец Скомарова подтвердил право собственности на автомобиль Hyundai на следующий месяц после получения паспорта РФ, а именно в феврале 2024 года. Затем продал автомобиль по российскому законодательству. СМИ предполагает, что такая же процедура была и при продаже дома, указанного в декларации Александра Скомарова как общая собственность с родителями.

"По возвращении в Украину отец Скомарова вновь выезжал за границу 25 декабря 2024 года и мог возвращаться в Новоайдар, Луганской области, что как раз невозможно без российского паспорта. Окончательно Скомаров-старший приехал в Киев лишь недавно, перейдя государственную границу 21 марта, уже в активную фазу конкурса". При этом мать Скомарова уехала из оккупированного города в 2023 году и никакой паспорт РФ ей для этого не нужен”, — пишет издание.

Остается вопрос, как пишет СМИ, и со связями Скомарова с пророссийскими политиками и подозреваемыми лицами, дела по которым расследует НАБУ. Сообщается, что жена Скомарова Ольга в начале 2022 года пересекала границу на авто Range Rover, который принадлежит Марине Христенко, а за рулем был Андрей Гайла.

"Водитель с фамилией Гайла — это доверенное лицо депутата Закарпатского областного совета 4-8 созывов от партии "Венгеров Украины" — Чабы Пейтера. Он с 2021 года подозреваемый в деле НАБУ относительно недостоверного декларирования и с 2023 года находился в розыске. Пейтер "Берег Империал Табак", в которой еще одним из соучредителей является гражданин РФ Булгаков Владимир Михайлович", — сообщает издание.

СМИ выяснили, что владелица Range Rover за 200 тыс. дол. Христенко – супруга депутата Верховной Рады от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко. В декларации нардепа указано, что семья владеет в Москве квартирой на 176 кв. м и тремя паркоместами.

По данным издания, родная сестра Скомарова Алина Данченко проходит как подозреваемая по делу НАБУ о контрабанде группой подсанкционного Вадима Альперина. Скомаров пытался взять ее на поруки, однако суд определил залог – 2,1 млн грн. Деньги заплатил тесть Скомарова, Игорь Стефанов, у которого, по данным СМИ, нет достаточных официальных доходов. Позже дело пытались закрыть, но Верховный суд возобновил разбирательство.

Издание отмечает, что собеседования с кандидатами на должность главы БЭБ были перенесены из-за информации о связи нескольких кандидатов с РФ. В настоящее время данную информацию проверяют правоохранители, собеседования продолжатся 21 июня.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Железняк, вероятно, тайно встречался с главой комиссии по отбору нового директора БЭБ.



