«Снова фейковые уголовные дела и давление на бизнес», - социолог об обысках ДБР в «Синево»

ДБР в Украине продолжает проводить безосновательные обыски бизнеса, тогда как создание бизнес-совета и личное вмешательство президента Владимира Зеленского в проблему давления силовиков на бизнес ни к чему не привели.

Обыски ГБР (фото из открытых источников)

В Украине во время войны Государственное бюро расследований продолжает оказывать давление на предпринимателей, потому что там уверены – им за это ничего не будет. Почему вместо следования европейским ценностям и действиям в рамках правовых норм силовики в Украине предпочитают маски-шоу и продолжают кошмарить обычных предпринимателей? Об этом пишет социолог, десантник ВСУ Сергей Штепа в авторской колонке "Манифесты не работают, или почему ДБР снова кошмарит бизнес в Украине?".

"Не успели остыть соцсети от скандальных обысков компании Игоря Мазепы, как 27 февраля ДБР снова "посетило" бизнес с обысками. И что интересно, такие маски-шоу проходят постоянно, как президент Владимир Зеленский отправляется в командировку за границу. Так и в этот раз. Государственное бюро расследований наложило арест на здание головного офиса и центральной лаборатории "Синево" в Киеве. Конечно, арест, как сообщают в компании, абсолютно безосновательный и противозаконный, и в результате действий ДБР компания будет вынуждена прекратить деятельность в этом здании, что фактически приведет к полной остановке сети лабораторий "Синево" в Украине, а 300 тысяч пациентов останутся без услуг. современной лабораторной диагностики", — говорится в колонке Сергея Штепы.

По его данным, уголовное производство, в рамках которого ДБР наложило арест на здание, ведут по факту якобы незаконного вывода из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 годы. Однако это уголовное производство вообще не имеет отношения ни к международной группе Medicover (собственно владеющей сетью лабораторий), ни к принадлежащему ей зданию, на которое наложен арест. Ведь международная группа Medicover купила здание еще в 2010 году у физических лиц.

"То есть снова те же любимые приемы ДБР: создать уголовное производство, которое на самом деле никак не соответствует реальности. А все для того, чтобы "встряхнуть" бизнес. Похожая история была месяц назад и с бизнесменом Игорем Мазепой, которого обвинили в незаконном выведении земли Киевской ГЭС в частную собственность", — считает Штепа.

По его мнению, громкие заявления высокопоставленных должностных лиц, заседание СНБО и создание Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения , произошедшего сразу после скандальных обысков компании Игоря Мазепы, к сожалению, не привели к положительным результатам, ведь ДБР продолжает устраивать маски-шоу для бизнеса в Украине.

"ДБР снова устроило маски-шоу и давит на тот же белый и прозрачный бизнес, о решении проблем которого заявил Владимир Зеленский. Теперь жертвой давления стала известная современная сеть лабораторий Синево. Конечно, такие крайне, мягко говоря, некрасивые события не могут происходить сами по себе. В "кулуарах" активно обсуждают, что план обысков для давления на бизнес составляет заместитель Генпрокурора Антон Войтенко, по данным авторитетных источников, человек известного Олега Татарова. Конечно, также заинтересован в маскараде против легального бизнеса и нынешний директор ГБР Алексей Сухачев, которого когда-то уволили из Генпрокуратуры за незнание законодательства", — отмечает автор колонки. Он добавляет: во время войны и при бешеном оттоке инвестиций совершенно непонятно, кто берет на себя смелость создавать проблемы бизнеса, налогоплательщикам, тем людям, предприятиям, которые платят налоги в госбюджет, помогают ВСУ и переселенцам, предоставляют рабочие места.

"Правовое европейское государство – не только собирать совещания и провозглашать громкие лозунги, это не форумы, на которых делаются пиар-заявления. Правовое государство – это, в частности, защищенность экономики от нелегальных действий наглых силовых структур. И в этом вопросе власти, к сожалению, до сих пор подыгрывают тем, кто действует вне рамок законодательства", — уверен эксперт.

Напомним, 27 февраля ДБР пришли с обысками в офис компании "Синево Украина". В Синево Украина уже заявили, что компания вскоре будет вынуждена прекратить деятельность своего головного офиса и центральной лаборатории. Это приведет к полной остановке лабораторий компании в Украине.

Ранее сообщалось, что с основателем компании Concorde Capital бизнесмен Игорь Мазепа жалуется на давление со стороны силовиков. По его словам, ДБР изъяло печати, электронные ключи, лицензии компаний, не имеющих никакого отношения к делу.