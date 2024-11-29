СМИ: Журналист Леменов зачислился в резерв ГУР, вероятно, чтобы уклониться от мобилизации

Журналист, разоблачитель коррупции Александр Леменов, вероятно, уклоняется от мобилизации. Он включен как военнообязанный запаса в резерв в/ч А1145 Главного управления разведки. Однако, вероятно, служить в указанной части он не собирается. Такую информацию сообщает сайт "Українські новини".

Александр Леменов. Фото из открытых источников

Отмечается, что журналист является военнообязанным офицером запаса. У него было воинское звание младший лейтенант и специальность офицера по организации морально-психологического обеспечения. Специальность получил во время учебы на военной кафедре в Киевском национальном университете им.Т.Г. Шевченко.

Во время общей мобилизации, согласно действующему законодательству, офицеры запаса обязаны прибыть в ТЦК и СП, обновить военно-учетные данные, пройти ВЛК и получить направление на подготовку для усовершенствования своей специальности.

По данным издания, Леменов эти требования не выполнил. “В декабре 2023 года начальник Белоцерковского РТЦК обращался в полицию относительно доставки военнообязанного. Как сообщали СМИ со ссылкой на соседей журналиста, от военнослужащих ТЦК активист скрылся через соседскую квартиру. Впоследствии, когда повестку все же вручили, он забаррикадировался у себя в квартире по ул. Митрополита Липковского, 37-В”, — сообщает издание.

По данным СМИ, тогда он минимизировал появление в публичных местах, неделями не бывал дома и не посещал заседания органов добродетели, где был активистом.

В феврале, в 2024 году, по данным издания, Леменов все же прошел ВЛК, его признали здоровым и пригодным к военной службе. Однако по неизвестным причинам его не призвали на военную службу. Впоследствии появилась информация, что капитан Леменов включен как военнообязанный запаса в резерв в/ч А1145 Главного управления разведки МОУ согласно приказу от 28.06.2024 начальника Киевского областного ТЦК и СП.

Издание сообщает, что службу в части журналист нести не будет и не собирается это делать, а указанные бумаги сделаны только во избежание мобилизации.

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