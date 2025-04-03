СМИ: Заявление экс-министра обороны Гриценко в 2013 году могло помочь РФ в подготовке к аннексии Крыма

Ровно за год до аннексии Крыма Россией, в марте 2013 года, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заверил украинцев, что угрозы со стороны РФ нет. Экс-чиновник не видел никаких оснований для беспокойства из-за проводившихся на территории Крыма военных учений Черноморского флота РФ.

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"Это плановые учения, согласованные в соответствии с действующим законодательством, никакой угрозы национальной безопасности нет. Не вижу причин для обеспокоенности", — цитирует заявление Гриценко издание "Українські Новини".

Публичная позиция экс-министра обороны, как отмечает СМИ, фактически легализовала военную активность России в Крыму. Заявление Гриценко, вероятно, создало информационный фон, на котором действиям РФ не придали необходимого значения, а возможная подготовка к аннексии воспринималась как норма.

По данным издания, в 2013 году Россия уже активно использовала Крым в качестве военной базы для проектирования силы на южном направлении. Россияне проводили регулярные учения, при этом усиление военного контингента уже не напоминало стандартные военные тренировки, а походило на подготовку к стремительной оккупации. Это и случилось в феврале 2014 года. Захват Крыма, как пишет СМИ, произошел фактически без боя, ведь на полуострове уже находились подразделения ВС РФ, в том числе спецназовцы.

При этом относительно возможной служебной халатности или содействия государству-агрессору со стороны экс-министра соответствующие органы не провели никакого официального следствия.

Также издание напоминает, что в Минобороны, именно во времена Гриценко, произошла масштабная распродажа военного имущества. Это существенно повлияло на обороноспособность Украины. Военную технику и вооружение активно продавали через департамент "избыточного имущества". Указанный орган создали в Министерстве обороны в 2006 году именно по инициативе Гриценко.

В Верховной Раде, как пишет СМИ, подтвердили, что действия, связанные с распродажей военного имущества во времена Гриценко, значительно ослабили украинскую армию перед агрессией РФ в 2014 году. О таком выводе рассказал глава Временной следственной комиссии ВР Иван Винник, которая расследовала факты хищения имущества ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что дети экс-министра обороны, вероятно, уклоняются от мобилизации.



