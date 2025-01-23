СМИ: Юрист предлагает ликвидировать НАБУ, ведь бюро покрывает тех, кто, вероятно, уничтожает суверенитет и независимость Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины под пристальным вниманием юристов и активистов из-за периодически возникающих с Бюро скандалов. Даже предлагают ликвидировать НАБУ.

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С инициативой ликвидации Бюро выступил украинский юрист Ростислав Кравец, пишет издание "Українські новини". По его убеждению, НАБУ якобы покрывает приближенных лиц, уничтожающих независимость и суверенитет Украины. Так юрист отреагировал на решение суда, который отменил постановление о закрытии уголовного производства по Шабунину.

"НАБУ действует по принципу "на нет и суда нет", когда дела касаются приближенных к нему лиц или тех, кто по заказу иностранцев, вероятно, уничтожает независимость и суверенитет Украины и подрывает обороноспособность. НАБУ нужно ликвидировать. Не нужны в Украине разведывательные органы других стран”, – приводит комментарий Кравца издания.

Юрист, как пишет СМИ, напомнил постановление следователя судьи ВАКС, согласно которому по делу Шабунина детектив НАБУ Бирюков, вероятно, небрежно провел досудебное расследование. В частности, он не исследовал все признаки уголовных правонарушений. Судя по этому, судья отменил постановление детектива о закрытии этого уголовного производства.

Издание также напомнило, что военный Владимир Бойко ранее обнародовал детали дела Шабунина. Отмечается, что командование Сил ТрО в ходе проверки выявило, что в 2022-2023 годах военнослужащий, призванный за мобилизацией в 207 отдельный батальон ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунин не появлялся в своей воинской части. Он считался "прикомандированным к НАПК" на основании писем Новикова и Сытника. При этом Шабунин получал не только денежное довольствие, но и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач в размере 30 тыс. грн в месяц, отмечает издание.

Напомним, что детектив НАБУ, как писал портал "Комментарии", вероятно, сбежал в Румынию, незаконно перейдя границу.



