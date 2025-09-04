СМИ: Военные резко раскритиковали слова нардепа Порошенко Синютки и напомнили, при ком разворовали оборонку

Военные требуют извинений от народного депутата "Европейской солидарности" Олега Синютки, который поучал украинских защитников делать "меньше бравады про украинские ракеты и беспилотники".

Олег Синютка. Фото из открытых источников

Бойцы напомнили, что именно при президентской каденции Петра Порошенко происходил сознательный саботаж ракетных программ, пишет издание "ТСН".

"Нардеп Порошенко Олег Синютка вышел с рядом постов, в которых упрекнул украинских военных, мол, ребята слишком много говорят об украинских дронах, а мало делают. Синютка вышел с постом-выстрелом: "Меньше бравады об украинских ракетах и беспилотниках! Больше их работы!" То есть этот депутат из политического батальона "Львовская чарка", героически отбивается в галицком котле, обращается к Мадяру, Вересу, Ахиллесу и тысячам других героев и поучает их искусству войны. "Меньше разговоров! Больше дела!", – по сути пишет он им из окопа своего аккаунта в Инстаграм", – пишет издание.

Отмечается, что по словам военных, не воевавший и не имеющий отношения к обороне депутат поучает тех, кто ежедневно на фронте уничтожает врага.

"Отвечу Синютке за тех собратьев, которые сейчас в полях превращают вражеских червей в удобрения. Украинские ракеты и дроны созданы ВОПРЕКИ таким как он и его шеф Порошенко. Потому что при президентстве Петр Алексеевич сделал все возможное, чтобы развалить обороноспособность Украины", — цитирует издание словами военного Данилы Яковлева.

Военные, как отмечает СМИ, также добавили, что именно в каденции Порошенко блокировалось производство ракетного комплекса "Нептун".

"Порошенко с 2014 года до конца своего президентского срока блокировал создание ракетного комплекса "Нептун", который после его каденции начали производить и потопили им крейсер "Москву". Потому что боялся разозлить Путина, которому пожимал руку", — говорится в сообщении.

Военные, пишет СМИ, убеждены, что в команде Порошенко должны признать собственные провалы, а Синютка – извиниться перед воинами, которых сегодня пытается поучать.

Издание напомнило, что Венгрия запретила въезд украинскому командующему силами беспилотных систем на позывной "Мадьяр" Роберту Бровди. Произошло это после удара беспилотниками по российскому нефтепроводу "Дружба", из-за которого, в частности, Венгрия импортирует российскую нефть.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Порошенко использовал похороны Парубия для циничной политической саморекламы.



