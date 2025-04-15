СМИ: Владелец "Пожмашины" Аверьянов планирует оспорить приговор Черниговской апелляции в ЕСПЧ

Владелец компании "Пожмашина" Олег Аверьянов планирует оспорить решение трех судей Черниговского апелляционного суда. Бизнесмен готовит обращение в ЕСПЧ – хочет привлечь к ответственности судей апелляционного суда.

Суд по делу Аверьянова. Скриншот видео

Аверьянова, как пишет издание "Українські новини", приговорили к 7 годам за продажу собственного авто. Сам бизнесмен, по данным СМИ, убежден, что решение Черниговской апелляции было заказным и готов бороться в правовом поле до конца.

Что касается деталей дела, то предприниматель приговорен к 7 годам заключения за продажу автомобиля, который он приобрел за собственные средства, но без согласия жены. Прокуратура требовала десять лет с конфискацией имущества, а суд приговорил к семи годам лишения свободы. В Украине такие же сроки заключения, как пишет издание, получали убийцы, агенты ФСБ и лица, переправлявшие военных через границу.

"И у меня, и у всех юристов, которые знакомятся с этим приговором, нет никакого сомнения, что это заказное решение. Это прецедент, который перечеркивает существование законодательства и судебной системы в Украине", — приводит слова бизнесмена СМИ.

Вероятным заинтересованным лицом в заказе дела против Аверьянова издание называет народного депутата от группы "Доверие" Бориса Приходько. Еще в декабре депутаты Черниговского областного совета, как пишет СМИ, обращались к Президенту Украины с требованием остановить попытки рейдерского захвата предприятий, к которым, по мнению избранников, причастен нардеп.

"В обращении депутаты подчеркивали "тревожное влияние Приходько на Черниговский апелляционный суд, где сомнительные решения выносят одни и те же судьи — Оседач, Антипец и Заболотный", которых неоднократно обвиняли в затягивании громких дел", — сообщает СМИ.

Аверьянов готов обжаловать решение суда. На очереди заседание кассационного суда, а его адвокаты уже подготовили обращение в ЕСПЧ.

Судьи Черниговского апелляционного суда Валентина Антипец, Николай Оседач и Валерий Заболотный, как уточнило издание, вынесли приговор, который может подвергнуть угрозе судьбу предприятия "Пожмашина". Это предприятие ежегодно платит сотни миллионов в бюджет и производит технику для ликвидации последствий обстрелов.

Напомним, что СМИ, как писал портал "Комментарии", разоблачили нардепа Железняка на вероятной встрече с главой комиссии по отбору нового директора БЭБ.