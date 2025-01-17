СМИ: Верховный суд подтвердил возможные махинации нардепа Ивахива с наследством Еремеева

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Кречмаровская Наталия
Спор о наследстве бизнесмена Игоря Еремеева после его внезапной смерти длится уже 9 лет. Бизнесмен не оставил завещания, чем могли воспользоваться его бизнес-партнеры.
Степан Ивахив. Фото из открытых источников
К манипуляциям по делу о наследии может быть причастен народный депутат Степан Ивахив. Об этом говорится в Постановлении Верховного суда Украины, сообщает издание "РБК-Украина".
Уже 9 лет продолжается юридический спор между вдовой Игоря Еремеева Татьяной и его бывшими партнерами — Степаном Ивахивым и Сергеем Лагуром. Спор ведут за бизнес-актив с потенциальной стоимостью в миллионы долларов – 25% долю в группе компаний "Континиум", принадлежавшей Игорю Еремееву. Коллегия Верховного суда, как сообщает издание, удовлетворила кассационную жалобу Еремеевой и признала, что Ивахив мог прибегнуть к злоупотреблению правом, пытаясь избежать справедливого распределения активов.
Из постановления суда, как пишет издание, становится ясно, что Еремеева описывает вероятную махинацию Ивахива так: он сознательно заключил соглашение со своей бывшей женой о разделе имущества, формально передав ей корпоративные права на активы, чтобы исключить эту долю из наследства, которое должно было перейти вдове и детям Еремеева.
При этом Верховный суд подчеркнул, что в ходе нового рассмотрения дела необходимо тщательно исследовать все обстоятельства, включая возможные злоупотребления правом со стороны Ивахива, и обеспечить справедливость для всех сторон.
Вдова Еремеева пытается оспорить действия партнеров ее мужа с 2015 года. Издание сообщает, что Лагур и Ивахив организовали траст, в котором семья Еремеева — бенефициары, но не может влиять на ведение и развитие бизнеса.
Что касается Ивахива, то, по данным издания, нардеп с начала 2023 года не появляется в стенах Верховной Рады. Более того, в начале вторжения он пытался уехать в Польшу, однако его остановили пограничники. На сегодняшний день нардеп, по данным издания, проживает за границей, в частности, в основном в Дубае и на Кипре.
Издание также обнародовало схему, согласно которой Ивахив и Лагур, вероятно, осуществили вывод 25% доли наследства Еремеева, которая должна принадлежать его семье, в собственную пользу.
Напомним, что детектив НАБУ, как писал портал "Комментарии", предположительно скрылся за границу.
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