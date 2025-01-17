СМИ: Верховный суд подтвердил возможные махинации нардепа Ивахива с наследством Еремеева

Спор о наследстве бизнесмена Игоря Еремеева после его внезапной смерти длится уже 9 лет. Бизнесмен не оставил завещания, чем могли воспользоваться его бизнес-партнеры.

Степан Ивахив. Фото из открытых источников

К манипуляциям по делу о наследии может быть причастен народный депутат Степан Ивахив. Об этом говорится в Постановлении Верховного суда Украины, сообщает издание "РБК-Украина".

Уже 9 лет продолжается юридический спор между вдовой Игоря Еремеева Татьяной и его бывшими партнерами — Степаном Ивахивым и Сергеем Лагуром. Спор ведут за бизнес-актив с потенциальной стоимостью в миллионы долларов – 25% долю в группе компаний "Континиум", принадлежавшей Игорю Еремееву. Коллегия Верховного суда, как сообщает издание, удовлетворила кассационную жалобу Еремеевой и признала, что Ивахив мог прибегнуть к злоупотреблению правом, пытаясь избежать справедливого распределения активов.

Из постановления суда, как пишет издание, становится ясно, что Еремеева описывает вероятную махинацию Ивахива так: он сознательно заключил соглашение со своей бывшей женой о разделе имущества, формально передав ей корпоративные права на активы, чтобы исключить эту долю из наследства, которое должно было перейти вдове и детям Еремеева.

“После рассмотрения жалобы, Верховный суд отменил решение всех предыдущих инстанций, которые были приняты в пользу Ивахива, отметив допущенные ими серьезные процессуальные нарушения. Оказалось, что Ивахив неоднократно менял свою позицию: сначала настаивал, что соглашение раздела имущества удостоверяет нотариус, но впоследствии "вспомнил", что на самом деле договор был заключен прямо в письменной форме. Более того, Ивахив вообще отказался предоставлять суду копию этого договора”, — сообщает издание.

При этом Верховный суд подчеркнул, что в ходе нового рассмотрения дела необходимо тщательно исследовать все обстоятельства, включая возможные злоупотребления правом со стороны Ивахива, и обеспечить справедливость для всех сторон.

Вдова Еремеева пытается оспорить действия партнеров ее мужа с 2015 года. Издание сообщает, что Лагур и Ивахив организовали траст, в котором семья Еремеева — бенефициары, но не может влиять на ведение и развитие бизнеса.

Что касается Ивахива, то, по данным издания, нардеп с начала 2023 года не появляется в стенах Верховной Рады. Более того, в начале вторжения он пытался уехать в Польшу, однако его остановили пограничники. На сегодняшний день нардеп, по данным издания, проживает за границей, в частности, в основном в Дубае и на Кипре.

Издание также обнародовало схему, согласно которой Ивахив и Лагур, вероятно, осуществили вывод 25% доли наследства Еремеева, которая должна принадлежать его семье, в собственную пользу.









Напомним, что детектив НАБУ, как писал портал "Комментарии", предположительно скрылся за границу.



