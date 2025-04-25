logo

BTC/USD

95383.87

ETH/USD

1808.54

LTC/USD

86.88

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

47.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы СМИ: В ближайшее время Шабунин может получить подозрение за вероятно фиктивную службу в армии
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ: В ближайшее время Шабунин может получить подозрение за вероятно фиктивную службу в армии

Антикоррупционеру Шабунину могут объявить о подозрении из-за постановления суда

сегодня, 17:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину в ближайшее время могут сообщить о подозрении по делу о вероятно фиктивной службе в армии. Об этом сообщает издание "Факты", отмечая, что шагом к этому является постановление Печерского районного суда Киева от 24 апреля 2025 года.

СМИ: В ближайшее время Шабунин может получить подозрение за вероятно фиктивную службу в армии

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

В постановлении, среди прочего, говорится о вероятном длительном уклонении Шабуниным от исполнения служебных обязанностей. Также отмечается, что он, вероятно, избегал пребывания в районах боевых действий, а вместо службы в армии находился в Киеве.

СМИ: В ближайшее время Шабунин может получить подозрение за вероятно фиктивную службу в армии - фото 2

Постановление Печерского районного суда


СМИ: В ближайшее время Шабунин может получить подозрение за вероятно фиктивную службу в армии - фото 3


Постановление, с. 7-9

Относительно обстоятельств дела СМИ отмечает, что с сентября 2022 года по февраль 2023 года Шабунин ежемесячно предоставлял командиру воинской части письма от руководства НАПК с просьбой отправить его в Киев.

"Воспользовавшись указанным, последний... не прибыл в подчинение ни одного структурного подразделения НАПК, в связи с чем каких-либо служебных задач в соответствии с полномочиями НАПК не выполнял, а занимался личными делами", — цитирует издание постановление суда.

Издание отмечает: при этом Шабунин не сообщал командиру, что не выполняет никаких функций и задач в НАПК. Однако, несмотря на отсутствие активиста на службе, платежные документы для выплаты Шабунину денежного обеспечения подписывали. А это нанесло ущерб госбюджету более чем на 224 тыс. грн.

"Также командир безосновательно выдавал приказы о командировке активиста в гуманитарные центры в Харькове и Николаеве. Хотя сведений о получении гуманитарной помощи нет", — пишет издание.

По данным СМИ, суд предоставил разрешение Государственному бюро расследований на получение информации о местонахождении Шабунина, начиная с 25 февраля 2022 года. Местонахождение будут проверять по терминалам мобильной связи.

Издание напомнило, что дело комбата киевской терробороны, где вероятно фиктивно служил Шабунин и получал "боевые", расследует ГБР. Комбату сообщили о подозрении в феврале, ему инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Напоминает издание и о ряде уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, о вероятном уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарной помощи.

Ранее портал "Комментарии" писал, что, по данным СМИ, антикоррупционер Шабунин после скандала с присвоением джипа ВСУ пересел на метро.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fakty.ua/453467-delo-ob-uklonenii-shabunina-po-dannym-smi-sud-razreshil-proverit-mestonahozhdenie-aktivista-s-nachala-vojny
Теги:

Новости

Все новости