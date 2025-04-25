СМИ: В ближайшее время Шабунин может получить подозрение за вероятно фиктивную службу в армии

Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину в ближайшее время могут сообщить о подозрении по делу о вероятно фиктивной службе в армии. Об этом сообщает издание "Факты", отмечая, что шагом к этому является постановление Печерского районного суда Киева от 24 апреля 2025 года.

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

В постановлении, среди прочего, говорится о вероятном длительном уклонении Шабуниным от исполнения служебных обязанностей. Также отмечается, что он, вероятно, избегал пребывания в районах боевых действий, а вместо службы в армии находился в Киеве.





Постановление Печерского районного суда









Постановление, с. 7-9

Относительно обстоятельств дела СМИ отмечает, что с сентября 2022 года по февраль 2023 года Шабунин ежемесячно предоставлял командиру воинской части письма от руководства НАПК с просьбой отправить его в Киев.

"Воспользовавшись указанным, последний... не прибыл в подчинение ни одного структурного подразделения НАПК, в связи с чем каких-либо служебных задач в соответствии с полномочиями НАПК не выполнял, а занимался личными делами", — цитирует издание постановление суда.

Издание отмечает: при этом Шабунин не сообщал командиру, что не выполняет никаких функций и задач в НАПК. Однако, несмотря на отсутствие активиста на службе, платежные документы для выплаты Шабунину денежного обеспечения подписывали. А это нанесло ущерб госбюджету более чем на 224 тыс. грн.

"Также командир безосновательно выдавал приказы о командировке активиста в гуманитарные центры в Харькове и Николаеве. Хотя сведений о получении гуманитарной помощи нет", — пишет издание.

По данным СМИ, суд предоставил разрешение Государственному бюро расследований на получение информации о местонахождении Шабунина, начиная с 25 февраля 2022 года. Местонахождение будут проверять по терминалам мобильной связи.

Издание напомнило, что дело комбата киевской терробороны, где вероятно фиктивно служил Шабунин и получал "боевые", расследует ГБР. Комбату сообщили о подозрении в феврале, ему инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Напоминает издание и о ряде уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, о вероятном уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарной помощи.

Ранее портал "Комментарии" писал, что, по данным СМИ, антикоррупционер Шабунин после скандала с присвоением джипа ВСУ пересел на метро.



