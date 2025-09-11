СМИ: "Укрнафта" вероятно умышленно проиграла суд и должна оплатить более 121 млн грн за услуги, которые не получала

"Укрнафта" проиграла суд одной из ООО и должна оплатить более 121 млн грн задолженности и штрафных санкций за услуги по логистике, которые даже не предоставлялись.

Укрнафта. Фото из открытых источников

Суд предположительно был проигран из-за противоречивой позиции представителей "Укрнафты" во время судебного процесса. Речь идет о решении Северного апелляционного хозяйственного суда по делу №910/8018/24.

Этот судебный процесс раскрывает вероятный механизм, который используется для вывода средств из государственной компании в последние годы, пишет издание "Українські новини".

"В 2023 году, а именно 26.04.2023, во время руководства Сергея Корецкого уже государственная Укрнафта заключила с ООО "Логистическая компания "Синергия" договор транспортного экспедирования, услуги по которому Синергия предоставляла до марта 2024 года", — сообщает издание.

Данные, указанные в решении, свидетельствуют, что по договору компании проработали чуть больше года, но уже 26 июня 2024 года ООО "Синергия" обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к "Укрнафте" о взыскании денежных средств в размере 121 164 237,10 грн. Эта сумма, как пишет издание, состоит из:

основной суммы долга на сумму 95 766 880,00 грн,

инфляционных расходов в размере 2 734 589 грн,

пени в размере 20 713 335,65 грн,

3% годовых на сумму 1 949 431,61 грн.

"Решением Хозяйственного суда города Киева от 08.10.2024 по делу № 910/8018/24 иск был удовлетворен полностью. Сам по себе факт возникновения обязательств Укрнафты по уплате пени и инфляционных в размере 25 млн грн вызывает вопрос об ответственности менеджеров Корецкого, но действительно решение суда шокирует другими фактами", — пишет СМИ.

В ходе суда представители "Укрнафты" заявили, что компания не пользовалась услугами "Синергии" и не посылала никаких актов выполненных работ. "Укрнафта", уплатив более миллиона судебного сбора, обжаловала решение суда первой инстанции и в апелляции компания также утверждала, что в 2024 году услуг от Синергии не получала. Однако, как отмечает СМИ, не предоставила судебные достаточные документальные доказательства для обоснования своей позиции".

Северный апелляционный хозяйственный суд уже 2 апреля 2025 отказал в удовлетворении жалобы Укрнафты. Суд, по данным СМИ, обратил внимание на противоречивое поведение государственного предприятия, не предоставившего достаточно доказательств, свидетельствующих, что услуги на 95 миллионов гривен все же не предоставлялись.

"Встают вопросы. Не завершена ли судебная реформа не позволяет сфокусировать внимание суда на утверждении Укрнафты, что услуги на 100 млн грн не предоставлялись, или Укрнафта учитывает подобные услуги "для бухгалтерии", хотя фактически их не получает. И только судебный спор случайно бросил луч света на темные истории хозяйственной деятельности "новых и успешных" руководителей Укрнафты", — отмечают журналисты издания.

Этот судебный процесс, как пишет СМИ, может служить примером схемы хищения государственных средств, наказуемой по статье 191 Уголовного кодекса Украины.

"Это известная схема заработка коррупционеров: оплатить лишнее, прикрываясь судебным решением", — пишет издание, предполагая, что в самой "Укрнафте" могут быть заинтересованы в исполнении такого судебного решения.

