СМИ: У болгарских продавцов оружия проводят обыски, инициированные НАБУ

Кречмаровская Наталия
Вопрос поставки вооружения в Украину — очень острый. Неоднократно возникали скандалы из-за вероятно завышенных цен. Национальное антикоррупционное бюро Украины в ходе расследования завышенных цен при поставке вооружения в Украину направило запросы на правовую помощь в Болгарию.
НАБУ. Фото из открытых источников
Национальная следственная служба Болгарии, во вторник, 12 августа, проводит обыски в офисах и домах владельцев компании "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД", занимающейся торговлей вооружением. Обыски, как пишет издание "Українські новини", проводятся в соответствии с запросом НАБУ. К тому же, как пишет СМИ, болгарская вооруженная компания вероятно причастна к торговле с Россией и обходу санкций.
По данным издания, "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД" принадлежит болгарским предпринимателям Генчо Христову и Христо Христову. Последний стал небезызвестным в Болгарии после приобретения в 2019 году виллы на Беверли Гилз (США) за 34,6 млн долл. США.
Вероятно, как отмечает издание, есть также связи Христовых и президента Болгарии Румена Радева.
