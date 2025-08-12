СМИ: У болгарских продавцов оружия проводят обыски, инициированные НАБУ

Вопрос поставки вооружения в Украину — очень острый. Неоднократно возникали скандалы из-за вероятно завышенных цен. Национальное антикоррупционное бюро Украины в ходе расследования завышенных цен при поставке вооружения в Украину направило запросы на правовую помощь в Болгарию.

НАБУ.

Национальная следственная служба Болгарии, во вторник, 12 августа, проводит обыски в офисах и домах владельцев компании "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД", занимающейся торговлей вооружением. Обыски, как пишет издание "Українські новини", проводятся в соответствии с запросом НАБУ. К тому же, как пишет СМИ, болгарская вооруженная компания вероятно причастна к торговле с Россией и обходу санкций.

По данным издания, "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД" принадлежит болгарским предпринимателям Генчо Христову и Христо Христову. Последний стал небезызвестным в Болгарии после приобретения в 2019 году виллы на Беверли Гилз (США) за 34,6 млн долл. США.

"Христо Христов владеет производством вооружения в болгарском городе Пловдив, на котором работает 500 сотрудников. Другой совладелец компании – Генчо Христов – серьезный инвестор на рынке недвижимости в Софии", — пишет СМИ.

Вероятно, как отмечает издание, есть также связи Христовых и президента Болгарии Румена Радева.

"Интересно, что найти фотографии Генчо Христова и Христа Христова почти невозможно — но есть фото с вооруженной выставки 2024 года, где Генчо Христов (справа) демонстрирует болгарскому Президенту Румену Радеву (по центру) собственные изделия", — сообщает СМИ.

