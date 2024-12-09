СМИ: Судья Печерского суда Новак принял спорное решение об аресте имущества военного

Судья Печерского суда Киева Роман Новак попал сразу в две скандальные истории — он принял скандальное решение об аресте имущества военнослужащего. К тому же, ответчики, по данным СМИ, до сих пор не получили полного решения судьи Новака, чтобы обжаловать его.

Судья Роман Новак. Фото из открытых источников

“...государство защитило их на время военного положения и 90 дней после его окончания от действий исполнительной службы и связанных с ними судебных решений. Об этом – и закон об исполнительной службе п. 1 статьи 34 и закон 7414 от 2022 года. По большому счету, в стране выполняются требования этих документов, но не в Печерском судье, где Роман Новак 1 июня 2022 года арестовывает имущество военного, а 30 октября 2024 года принимает соответствующее решение имущественного характера в отношении его, уже инвалида войны 3 группы, и его жены ”, – говорится в публикации издания RegioNews.

СМИ также выяснили, что судья Роман Новак проходит полную проверку НАПК – ее назначают в тех случаях, когда происхождение имущества, которое задекларировало должностное лицо, вызывает вопросы. В частности, в публикации говорится, что Роман Новак владеет более 15 тыс. кв. м земли в разных районах Киевской области, среди которых престижный участок возле самой столицы. В распоряжении судьи и его родственников также два дома под Киевом и квартира в Киеве. Именно такое имущество внес сам Роман Новак в свою декларацию.

"Несложно посчитать, что совокупно стоимость этой недвижимости даже по скромным оценкам превышает один миллион долларов. А средняя зарплата судьи первой инстанции – именно таким судом является Печерский суд Киева – в Украине составляет 63 тысячи гривен”, – отмечает издание.

СМИ сообщает также о неоднократном привлечении судьи Новака к дисциплинарной ответственности за нарушение процессуальных норм судопроизводства. По данным издания, судья Новак неоднократно принимал решение в пользу ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича уже после его бегства из Украины.

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