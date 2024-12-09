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СМИ: Судья Печерского суда Новак принял спорное решение об аресте имущества военного

Судья Печерского суда Новак спорным решением арестовал имущество военного и его жены

сегодня, 19:48
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Кречмаровская Наталия

Судья Печерского суда Киева Роман Новак попал сразу в две скандальные истории — он принял скандальное решение об аресте имущества военнослужащего. К тому же, ответчики, по данным СМИ, до сих пор не получили полного решения судьи Новака, чтобы обжаловать его.

СМИ: Судья Печерского суда Новак принял спорное решение об аресте имущества военного

Судья Роман Новак. Фото из открытых источников

“...государство защитило их на время военного положения и 90 дней после его окончания от действий исполнительной службы и связанных с ними судебных решений. Об этом – и закон об исполнительной службе п. 1 статьи 34 и закон 7414 от 2022 года. По большому счету, в стране выполняются требования этих документов, но не в Печерском судье, где Роман Новак 1 июня 2022 года арестовывает имущество военного, а 30 октября 2024 года принимает соответствующее решение имущественного характера в отношении его, уже инвалида войны 3 группы, и его жены ”, – говорится в публикации издания RegioNews.

СМИ также выяснили, что судья Роман Новак проходит полную проверку НАПК – ее назначают в тех случаях, когда происхождение имущества, которое задекларировало должностное лицо, вызывает вопросы. В частности, в публикации говорится, что Роман Новак владеет более 15 тыс. кв. м земли в разных районах Киевской области, среди которых престижный участок возле самой столицы. В распоряжении судьи и его родственников также два дома под Киевом и квартира в Киеве. Именно такое имущество внес сам Роман Новак в свою декларацию.

"Несложно посчитать, что совокупно стоимость этой недвижимости даже по скромным оценкам превышает один миллион долларов. А средняя зарплата судьи первой инстанции – именно таким судом является Печерский суд Киева – в Украине составляет 63 тысячи гривен”, – отмечает издание.

СМИ сообщает также о неоднократном привлечении судьи Новака к дисциплинарной ответственности за нарушение процессуальных норм судопроизводства. По данным издания, судья Новак неоднократно принимал решение в пользу ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича уже после его бегства из Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерала СБУ, вероятно, будут судить за незаконное обогащение.



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Источник: https://regionews.ua/ukr/articles/1733740015-skilki-koshtue-suddya-pecherskogo-sudu
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