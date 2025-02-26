СМИ: Средства, которые Наталья Заболотная собирала на "дом Леонтовича", пропали без следа

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Кречмаровская Наталия
До начала полномасштабной войны в Винницкой области планировали провести реновацию дома Леонтовича. Однако сейчас деньги бесследно исчезли, от проекта не осталось и следа, а само здание стоит в руинах и ждет сноса.
Фото из открытых источников
Средства на реновацию в 2017-2020 годах собирала галеристка и экс-руководитель "Мистецького арсенала" Наталья Заболотная, пишет издание "Українські новини".
Отмечается, что планировалось восстановить дом в селе Шершни Винницкой области, в котором якобы провел детство композитор Николай Леонтович, автор "Щедрика". И хотя Сутисковский поселковый голова Леонид Дидух отмечал, что история дома Леонтовича сомнительна, проект решили реализовать. Усиливало любопытство к дому празднования в 2017 году 140 лет со дня рождения Леонтовича и 100 лет с написания "Щедрика".
Дом в Шершнях объявили "национальным наследием", организовывали выступление хора "Щедрик", благотворительные выступления художников, в 2018 году организовали прошедший всего два года ежегодный фестиваль "Шершни Леонтовича".
Реновацию здания пообещал профинансировать фонд тогдашнего народного депутата и главы Федерации бокса Владимира Продивуса. В то же время фонд заявил о начале работ по реконструкции усадьбы, до этого провели конкурс и избрали проект, представленный архитектурным бюро Алексея Семирога-Орлика.
Однако сейчас реализация проекта полностью прекращена. Дидух рассказал, что ждут, пока здание окончательно развалилось, потом его снесут, чтобы не портить пейзаж местности.
От громкого проекта, как пишет издание, не осталось ничего – ни культурного центра, ни туристического маршрута, ни следа затраченных средств. Издание предполагает, что проект, вероятно, был лишь прикрытием для сбора средств, которые затем не использовались по назначению.
Напомним, что портал "Комментарии" писал, чем во время войны упрекают благотворительные фонды.
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