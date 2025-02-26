СМИ: Средства, которые Наталья Заболотная собирала на "дом Леонтовича", пропали без следа

До начала полномасштабной войны в Винницкой области планировали провести реновацию дома Леонтовича. Однако сейчас деньги бесследно исчезли, от проекта не осталось и следа, а само здание стоит в руинах и ждет сноса.

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Средства на реновацию в 2017-2020 годах собирала галеристка и экс-руководитель "Мистецького арсенала" Наталья Заболотная, пишет издание "Українські новини".

Отмечается, что планировалось восстановить дом в селе Шершни Винницкой области, в котором якобы провел детство композитор Николай Леонтович, автор "Щедрика". И хотя Сутисковский поселковый голова Леонид Дидух отмечал, что история дома Леонтовича сомнительна, проект решили реализовать. Усиливало любопытство к дому празднования в 2017 году 140 лет со дня рождения Леонтовича и 100 лет с написания "Щедрика".

"Проект реновации "дома Леонтовича" у местных властей "перехватила" ОО Фонд гуманитарного развития Украины, который основала и возглавила бывшая директор художественного арсенала Наталья Заболотная", — пишет издание.

Дом в Шершнях объявили "национальным наследием", организовывали выступление хора "Щедрик", благотворительные выступления художников, в 2018 году организовали прошедший всего два года ежегодный фестиваль "Шершни Леонтовича".

Реновацию здания пообещал профинансировать фонд тогдашнего народного депутата и главы Федерации бокса Владимира Продивуса. В то же время фонд заявил о начале работ по реконструкции усадьбы, до этого провели конкурс и избрали проект, представленный архитектурным бюро Алексея Семирога-Орлика.

“По состоянию на конец 2017 года на средства благотворителей было собрано 250 тыс. грн. В июле 2018 года цифра составила уже 350 тысяч. грн, по словам Заболотной. Также в 2018 году 150 тысяч. грн дал скрипач Илья Бондаренко, писали местные СМИ. 100 тыс. грн, по словам Заболотной, перечислили Семирогу-Орлику за его работу. Также еще 150 тыс. грн на "дом Леонтовича" собирали во время концерта в начале 2020 года”, — пишет издание.

Однако сейчас реализация проекта полностью прекращена. Дидух рассказал, что ждут, пока здание окончательно развалилось, потом его снесут, чтобы не портить пейзаж местности.

"Приезжали, обещали все отремонтировать, привезти туристов. Но прошли выборы – и все забылось. Что касается денег – где они делись? Никто ничего не делал. Этих денег мы видели", – добавил он.

От громкого проекта, как пишет издание, не осталось ничего – ни культурного центра, ни туристического маршрута, ни следа затраченных средств. Издание предполагает, что проект, вероятно, был лишь прикрытием для сбора средств, которые затем не использовались по назначению.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, чем во время войны упрекают благотворительные фонды.