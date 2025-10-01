СМИ: сотрудничество компаний житомирской депутатки Костюшко с российским бизнесом может закончиться уголовным делом

Депутат Житомирского областного совета, совладелица группы компаний Заря Агро Групп Ирина Костюшко, вместе со своим бизнес-партнером, владельцем компании Провагроинвест (бывшая страховая компания "Провидна", принадлежавшая российскому "Росгосстраху") Павлом Бабичем могут стать фигурантами уголовного производства о поддержке страны-агрессора, если выяснится, что они используют деньги экс-владельцев "Росгосстраха" для развития льноводного и зернового бизнеса на Житомирщине. Об этом говорится в материале "Украинские новости".

Зонтичная компания "Зари" — Амагере Холдинг Лимитед (Кипр) имеет инвестиционные связи с рядом других кипрских фирм, задействованных, в свою очередь, в строительных проектах по всей территории России, в которых ранее участвовало девелоперское подразделение "Росгосстраха". Последний, к слову, почти с самого начала полномасштабного вторжения России находится под санкциями США.

"С соответствующими заявлениями об открытии таких производств в региональное управление СБУ уже обращались представители общественных организаций. Ведь после начала полномасштабного вторжения обязательным проверкам подлежат абсолютно все без исключения бизнесы, чьи владельцы являются гражданами России или Белоруссии", — отмечает издание.

Как писали СМИ, у Ирины Костюшко, равно как и у ее дочери Карины Миронюк, раньше был российский паспорт. "Несколько лет назад, как утверждала сама Ирина, она якобы избавилась от этого ига. Впрочем, по данным журналистов, в апреле 2025 года именно документ с двуглавым извращением стал причиной, по которой Костюшко выставили за дверь фракции "Предложение" в Житомирском облсовете. Официально в публичных источниках женщина была такой причиной. бывший топ-менеджер "Росгосстраха" (он стал главой "Ведущей" перед ее перепрофилированием из страховой компании на агробизнес), может также иметь российский паспорт", — говорится в материале. Впоследствии Костюшко опровергла связи с Бабичем, хотя есть, по меньшей мере, две партнерские компании с ним. В одной – ООО "Заря-Стремигород" – Костюшко выступает миноритарным акционером, имея долю 10%. В другой – ООО "Заря Агро Групп" — только директор, без доли собственности. В обоих случаях конечным бенефециаром бизнеса обозначен Павел Петрович Бабич через свою кипрскую компанию Amagere Holdings Limited.

По мнению авторов, вполне логичен сценарий дальнейшего документирования и углубленного изучения связей этих предпринимателей с россией для защиты клиентов, контрагентов, иностранных партнеров компаний Костюшко и Бабича от потенциальных рисков.

В СМИ публиковались сканы документов Костюшко, что может свидетельствовать о наличии связей со страной-агрессором. Второе — это непосредственно финансовая составляющая связей бизнеса житомирских фермеров с российским бизнесом. В СМИ публиковались выписки из документов Holdings Limited в компании "Заря Агро Групп"], составляющих около $7 млн. Третий фактор — наличие инвестиционных связей с российским бизнесом в сфере недвижимости, что усиливает вероятность уплаты части налогов или вывода капитала на территорию страны-агрессора, а это прямой путь к уголовному производству о пособничестве. – отмечается в материале.

"Публичная маркировка таких предпринимателей создает быстрый риск-сигнал и запускает процессы экономического и финансового давления, а также стимулирует следственные действия для привлечения к уголовной ответственности. Что может привести к санкционному механизму, конфискации активов или передаче их в управление АРМА. Вместе эти инструменты дисциплинируют рынок и уменьшают уязвимость государства к экономическому влиянию агрессора из-за "теневых" агентов типа Костюшко и Бабича", — резюмирует издание.