СМИ: Шабунин, вероятно, скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Скандал с главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным не утихает — он может быть владельцем дома в США, оформленного на, вероятно, подставное лицо — гражданина Штатов. Недвижимость стоит более 1 млн долларов (более 42 млн грн).
Виталий Шабунин. Фото из открытых источников
Источник, знакомый с материалами уголовного дела в отношении Шабунина, как пишет издание "Униан", сообщает, что он может быть фактическим владельцем дома в Берлингтоне, оформленного на вероятно, подставное лицо — гражданина США. СМИ предполагает, что указывать в декларации свое имение Шабунин не хотел потому, что тогда пришлось бы объяснять, откуда он взял средства на его приобретение. Стоимость такого дома в США, как отмечает издание, стартует от 1 млн долларов или более 42 млн гривен.
Отмечается, что Шабунин, вероятно, не указал в декларации не только факт владения этим домом, но даже то, что в 2023 году его жена с детьми жили в нем.
СМИ предполагает, что Шабунин мог скрыть американскую собственность из-за того, что у него недостаточно официальных доходов для ее легализации. Однако средства, которыми оперировал антикоррупционер, согласно отчетам его организации, как сообщает издание, составляют миллионы долларов.
Информация о доме, говорится в материале, стала известна во время расследования громкого уголовного дела против Шабунина об уклонении от службы в Вооруженных Силах Украины.
Издание напоминает, что 11 июля 2025 года ГБР объявило Шабунину подозрение по двум статьям — уклонение от службы и мошенническое завладение имуществом.
Напомним: портал "Комментарии" писал о деталях дела Шабунина.