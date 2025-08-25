СМИ: Шабунин, вероятно, скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов

Скандал с главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным не утихает — он может быть владельцем дома в США, оформленного на, вероятно, подставное лицо — гражданина Штатов. Недвижимость стоит более 1 млн долларов (более 42 млн грн).

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

Источник, знакомый с материалами уголовного дела в отношении Шабунина, как пишет издание "Униан", сообщает, что он может быть фактическим владельцем дома в Берлингтоне, оформленного на вероятно, подставное лицо — гражданина США. СМИ предполагает, что указывать в декларации свое имение Шабунин не хотел потому, что тогда пришлось бы объяснять, откуда он взял средства на его приобретение. Стоимость такого дома в США, как отмечает издание, стартует от 1 млн долларов или более 42 млн гривен.

Отмечается, что Шабунин, вероятно, не указал в декларации не только факт владения этим домом, но даже то, что в 2023 году его жена с детьми жили в нем.

"11 марта 2023 года Виталий Шабунин просит своего товарища Ростислава Симикова, проживающего в США, отправить его жене Елене Шабуниной отделку для ремонта интерьера нового жилья. Расследование помогло установить адрес здания Шабунина: штат Нью-Джерси, город Берлингтон, Фонтанный бульвар 41. По этому адресу расположено жилое здание площадью 251 квадратный метр, оформленное на лицо с американским паспортом Томаса Спадаро. Осинт-анализ фотографий подтвердил факт проживания семьи Шабунина именно в этом доме”, — пишет издание.

СМИ предполагает, что Шабунин мог скрыть американскую собственность из-за того, что у него недостаточно официальных доходов для ее легализации. Однако средства, которыми оперировал антикоррупционер, согласно отчетам его организации, как сообщает издание, составляют миллионы долларов.

"Только за время деятельности его грантовой организации через руки этого "антикоррупционера" прошло более 10 миллионов долларов международной помощи. Сколько из них могло "осесть в карманах Виталия" — должно установить следствие. А грантодателям будет интересно узнать, как деньги, выделенные Виталию на борьбу с коррупцией, превратились в несколько сотен квадратных метров уютного имения в небольшом городке на севере штата Вермонт”, — отмечает СМИ.

Информация о доме, говорится в материале, стала известна во время расследования громкого уголовного дела против Шабунина об уклонении от службы в Вооруженных Силах Украины.

"Шабунин не появлялся на службе, однако ежемесячно получал денежное довольствие и "боевые" в размере более 50 000 гривен. Также расследуется дело об автомобиле, который волонтеры передали для нужд украинской армии, и которым пользовался Шабунин", — отмечает СМИ.

Издание напоминает, что 11 июля 2025 года ГБР объявило Шабунину подозрение по двум статьям — уклонение от службы и мошенническое завладение имуществом.

