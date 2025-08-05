СМИ: Шабунин призывает освободить вероятных российских агентов из СИЗО

Скандал с председателем правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталием Шабуниным не утихает.

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

Шабунин, вероятно, помогает избежать наказания одному из топ-чиновников НАБУ, который вместе с отцом торговал с Россией, пишет издание "Униан". В Центре противодействия коррупции полностью понимают, что действия задержанных представителей НАБУ могут быть направлены на поддержку РФ, однако никоим образом не останавливают это.

"Наблюдая за развитием ситуации вокруг арестованного за сотрудничество с Россией НАБУшника Магамедрасулова, есть попытка Шабунина помочь враждебному "кроту" избежать наказания. И как бы Шабунин не привык к безнаказанности, попустительство госпредателям — это уже серьезный просчет. Это уже не просто двойные стандарты, а сознательное отбеливание государственных изменников. Не исключено, что они полностью осознают, что действия задержанных НАБУшников направлены на поддержку России, но ЦПК это никоим образом не останавливает”, — пишет издание.

СМИ указали, почему именно действия Шабунина могут так трактоваться. Топ-чиновник НАБУ Магамедрасулов торговал с РФ (Дагестаном) коноплей. Когда его взяли под стражу, антикоррупционер заявлял, что "не с Дагестаном, а с Узбекистаном, вы неправильно слышите". Однако такую информацию в сети Интернет можно найти в считанные минуты. А то, что правоохранителю прямо запрещено заниматься такой деятельностью, и что за такие действия предусмотрена ответственность, как пишет издание, Шабунин не отмечал.

К тому же у отца Магамедрасулова есть российский паспорт. В то же время, его мать – кроме РФ еще и "гражданка ДНР", получает там пенсию, а в свободное время обливает грязью Силы Обороны и Украину в соцсетях, пишет СМИ.

Также Шабунин из ЦПК, по данным издания, "не видят ничего страшного в том, что топ-чиновник НАБУ вместо работы в прифронтовом регионе во время войны отдыхает по пляжам Тенерифе".

СМИ отмечает и регулярные контакты Магамедрасулова с ОПЗЖ и попытки получить доступ к уголовным производствам по защитке. Это тоже, как пишет издание, не привлекают Шабунина.

Издание отмечает, что еще год назад даже намека не было на такие ситуации. Отмечают, что “такими темпами к имеющимся статьям Шабунина может добавиться еще одна – пособничество государству-агрессору.

СМИ напоминает, что 11 июля 2025 года ДБР сообщило о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. Известно о документированных фактах получения им ежемесячного денежного довольствия в размере более 50 тыс. грн, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части. 15 июля Печерский суд Киева определил меру пресечения для него — личное обязательство сроком до 20 августа.

Напомним: портал "Комментарии" писал о деталях дела Шабунина.



