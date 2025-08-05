СМИ: Шабунин призывает освободить вероятных российских агентов из СИЗО

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Кречмаровская Наталия
Скандал с председателем правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталием Шабуниным не утихает.
Виталий Шабунин. Фото из открытых источников
Шабунин, вероятно, помогает избежать наказания одному из топ-чиновников НАБУ, который вместе с отцом торговал с Россией, пишет издание "Униан". В Центре противодействия коррупции полностью понимают, что действия задержанных представителей НАБУ могут быть направлены на поддержку РФ, однако никоим образом не останавливают это.
СМИ указали, почему именно действия Шабунина могут так трактоваться. Топ-чиновник НАБУ Магамедрасулов торговал с РФ (Дагестаном) коноплей. Когда его взяли под стражу, антикоррупционер заявлял, что "не с Дагестаном, а с Узбекистаном, вы неправильно слышите". Однако такую информацию в сети Интернет можно найти в считанные минуты. А то, что правоохранителю прямо запрещено заниматься такой деятельностью, и что за такие действия предусмотрена ответственность, как пишет издание, Шабунин не отмечал.
К тому же у отца Магамедрасулова есть российский паспорт. В то же время, его мать – кроме РФ еще и "гражданка ДНР", получает там пенсию, а в свободное время обливает грязью Силы Обороны и Украину в соцсетях, пишет СМИ.
Также Шабунин из ЦПК, по данным издания, "не видят ничего страшного в том, что топ-чиновник НАБУ вместо работы в прифронтовом регионе во время войны отдыхает по пляжам Тенерифе".
СМИ отмечает и регулярные контакты Магамедрасулова с ОПЗЖ и попытки получить доступ к уголовным производствам по защитке. Это тоже, как пишет издание, не привлекают Шабунина.
Издание отмечает, что еще год назад даже намека не было на такие ситуации. Отмечают, что “такими темпами к имеющимся статьям Шабунина может добавиться еще одна – пособничество государству-агрессору.
СМИ напоминает, что 11 июля 2025 года ДБР сообщило о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. Известно о документированных фактах получения им ежемесячного денежного довольствия в размере более 50 тыс. грн, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части. 15 июля Печерский суд Киева определил меру пресечения для него — личное обязательство сроком до 20 августа.
Напомним: портал "Комментарии" писал о деталях дела Шабунина.