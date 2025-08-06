СМИ: Руководство САП "сливает" материалы дел, а государство потеряло 2,5 млрд грн

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Кречмаровская Наталия
Скандал вокруг НАБУ и САП продолжается. Несмотря на откат в законодательстве, есть проблемы непосредственно с работой антикоррупционных органов.
Станислав Броневицкий. Фото из открытых источников
Руководство САП, как и НАБУ, вероятно "сливает" фигурантам уголовных дел информацию о ходе расследования и будущих обысках. При этом в самой прокуратуре распространена практика увольнения неугодных, кумовство, решение политических вопросов на миллионы и незаконное закрытие дел. Об этом экс-прокурор САП Станислав Броневицкий сообщил в интервью Hromadske.
По словам Броневицкого, одним из самых вопиющих дел является история незаконного захвата Одесского аэропорта — потери государства оценивают в миллиарды гривен. В результате из-за руководителей САП фигурантов освободили от наказания, хотя речь шла о завладении имуществом на 2,5 млрд грн.
По словам экс-прокурора, руководитель САП Клименко знал это. В итоге прокурор, как и детектив НАБУ был уволен.
Также Броневицкий заявил, что кроме "договорняков" с фигурантами уголовных дел, в руководстве САП, как и в НАБУ, распространена практика "слива" информации подозреваемым. Рассказал, как в 2022 году готовили обыски, а затем изъяли телефоны с перепиской: "У нас могут быть гости".
Руководство САП, как и НАБУ, как пишет издание, "сливало" материалы дел.
По мнению Броневицкого, как сообщает издание, это не первый случай игнорирования руководством САП прокуроров, не являющихся людьми Клименко. Более того, экс-работник намекнул, что конкурсы в САП фальсифицируются.
Рассказал Броневицкий, что работники чувствуют себя брошенными. По его словам, десять прокуроров САП в феврале 2022 года взяли оружие в руки, некоторые получили ранения. Этими людьми следует интересоваться и их поддерживать. Однако этого не происходит, и у воюющих глубокая обида на руководство.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о вероятной подготовке "подозрений" Премьер-министру и должностным лицам Офиса президента от НАБУ.