СМИ: Руководство САП "сливает" материалы дел, а государство потеряло 2,5 млрд грн

Скандал вокруг НАБУ и САП продолжается. Несмотря на откат в законодательстве, есть проблемы непосредственно с работой антикоррупционных органов.

Станислав Броневицкий. Фото из открытых источников

Руководство САП, как и НАБУ, вероятно "сливает" фигурантам уголовных дел информацию о ходе расследования и будущих обысках. При этом в самой прокуратуре распространена практика увольнения неугодных, кумовство, решение политических вопросов на миллионы и незаконное закрытие дел. Об этом экс-прокурор САП Станислав Броневицкий сообщил в интервью Hromadske.

По словам Броневицкого, одним из самых вопиющих дел является история незаконного захвата Одесского аэропорта — потери государства оценивают в миллиарды гривен. В результате из-за руководителей САП фигурантов освободили от наказания, хотя речь шла о завладении имуществом на 2,5 млрд грн.

"После соглашения со следствием контроль за Одесским аэропортом остался за фигурантами уголовного производства. Кстати, чтобы создать проблемы детектива по этому делу, предлагали 3 млн долларов. И еще 3 млн долларов предлагалось за такие же действия в отношении меня, прокурора", — сказал экс-прокурор САП.

По словам экс-прокурора, руководитель САП Клименко знал это. В итоге прокурор, как и детектив НАБУ был уволен.

Также Броневицкий заявил, что кроме "договорняков" с фигурантами уголовных дел, в руководстве САП, как и в НАБУ, распространена практика "слива" информации подозреваемым. Рассказал, как в 2022 году готовили обыски, а затем изъяли телефоны с перепиской: "У нас могут быть гости".

Руководство САП, как и НАБУ, как пишет издание, "сливало" материалы дел.

"Проходит совещание у руководителя САП. Мы говорим, что готовы сообщать о подозрении и накладывать арест на имущество. Через несколько дней двое подозреваемых, одномоментно после совещания с руководством, но перед подозрениями уже перерегистрировали свое имущество на других", — сказал экс-прокурор.

По мнению Броневицкого, как сообщает издание, это не первый случай игнорирования руководством САП прокуроров, не являющихся людьми Клименко. Более того, экс-работник намекнул, что конкурсы в САП фальсифицируются.

"Набор прокуроров вызывает большой вопрос. Когда пришел Клименко, четыре приближенных к нему человека среди детективов НАБУ перешли на должности прокуроров САП. По результатам конкурса. Но по странному стечению обстоятельств, трое из этих четырех — непосредственные подчиненные господина Клименко, когда он был в НАБУ. Мы же говорим о "независимых конкурсах", — сказал экспрокурор, добавив, что руководство САП бросило на произвол судьбы других, "не своих" прокуроров, которые пошли на войну.

Рассказал Броневицкий, что работники чувствуют себя брошенными. По его словам, десять прокуроров САП в феврале 2022 года взяли оружие в руки, некоторые получили ранения. Этими людьми следует интересоваться и их поддерживать. Однако этого не происходит, и у воюющих глубокая обида на руководство.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о вероятной подготовке "подозрений" Премьер-министру и должностным лицам Офиса президента от НАБУ.



