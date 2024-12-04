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СМИ: Родственники Юлии Тимошенко, чтобы избежать мобилизации, оформляют инвалидность и формальное сотрудничество с БФ

СМИ раскрыло случаи вероятного уклонения от мобилизации родственников Юлии Тимошенко

4 декабря 2024, 15:35 comments2769
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Кречмаровская Наталия

В Украине усиливаются мобилизационные мероприятия, однако на фронте оказываются далеко не все. Родственники украинских политиков и должностных лиц, вероятно, находят возможность уклониться от мобилизации. От призыва в ряды ВСУ уклоняются и родственники народного депутата, лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сообщает издание "Факты".

СМИ: Родственники Юлии Тимошенко, чтобы избежать мобилизации, оформляют инвалидность и формальное сотрудничество с БФ

Иллюстративное фото

Издание приводит несколько примеров вероятного уклонения от мобилизации людей, близких к Тимошенко. Отмечается, что двоюродный племянник нардепа Артем Ш-ов 1995 года рождения, вероятно, формально числится сотрудником БО "Благотворительного фонда молодежной инициативы Надежда", что и позволило ему получить "бронь" от мобилизации. Директором этого БФ выступает заместитель Юлии Тимошенко по партии нардеп Валерий Дубиль.

Вспомнило издание и скандал с фондом — на довыборах в Верховную Раду в 2016 году в Черниговской области сообщали вроде бы о подкупе избирателей в интересах "Батькивщины".

Интересна и ситуация с сыновьями нардепа Дубиля. По данным издания, на них оформлена значительная часть имущества семьи. А сами сыновья выехали из Украины еще до полномасштабного вторжения.

Двоюродная племянница Юлии Тимошенко Кристина Р-вич, которой сейчас принадлежат права на дом лидера партии, работает заведующей кафедрой Днепровского государственного университета внутренних дел. Издание сообщает, что она могла "заботиться" о Владиславе Р-виче.

По данным источников в Днепровском ТЦК, как пишет издание, мужчина в июле 2024 года получил третью группу инвалидности в связи с диагнозом, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому мобилизация ему также не угрожает.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о справке ВВК админа ТГ-канала Джокер Романа Кравца.




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Источник: https://fakty.ua/447029-rodstvenniki-yulii-timoshenko-uklonyayutsya-ot-mobilizacii-bloger-nashel-neskolko-primerov
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