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Кречмаровская Наталия
Народный депутат Петр Порошенко "взялся" за дороги — вероятно, чтобы спасти свой рейтинг. Пятый президент пиарится на ремонт сельской дороги в Винницкой области. Однако ремонт был проведен за бюджетные средства, а повредили дорогу, по словам местных жителей грузовые автомобили сахарного завода Порошенко.
Петр Порошенко. Фото из открытых источников
За время своей президентской каденции, как сообщает издание "Українські новини", сотни ОТГ не имели ремонта дорог, вероятно, из-за постоянных коррупционных скандалов. СМИ отмечает, что лидер фракции "ЕС" Петр Порошенко в погоне за уменьшением своего антирейтинга в 75% пиарится на самых маленьких вещах, в том числе на мелких ремонтах дорог в Винницкой области. При этом политик, как пишет издание, является одним из самых богатых олигархов страны с активами в 1,5 млрд долл., самым богатым депутатом, зарабатывающим больше, чем весь Европарламент
Сельская дорога не ремонтировалась много лет, однако причина ее состояния – повреждение транспортом предприятия политика.
СМИ подчеркивает, что во времена своей каденции Порошенко так и не смог отремонтировать, как этот путь, так и многие другие. Вероятно, этому мешали коррупционные схемы. Издание напоминает о скандале с главой "Укравтодор" Славомиром Новаком, которого сейчас судят в Польше за коррупцию.
При своем президентстве Порошенко, как подчеркивает СМИ, не сделал ничего для Городковки (населенный пункт, где расположена дорога – ред.) и сотен таких же ОТГ, однако сейчас он там проводит свою pr-кампанию.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина упустила шанс ликвидировать угрозу на Донбассе, вероятно, из-за приказа Порошенко.