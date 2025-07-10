Народный депутат Петр Порошенко "взялся" за дороги — вероятно, чтобы спасти свой рейтинг. Пятый президент пиарится на ремонт сельской дороги в Винницкой области. Однако ремонт был проведен за бюджетные средства, а повредили дорогу, по словам местных жителей грузовые автомобили сахарного завода Порошенко.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

За время своей президентской каденции, как сообщает издание "Українські новини", сотни ОТГ не имели ремонта дорог, вероятно, из-за постоянных коррупционных скандалов. СМИ отмечает, что лидер фракции "ЕС" Петр Порошенко в погоне за уменьшением своего антирейтинга в 75% пиарится на самых маленьких вещах, в том числе на мелких ремонтах дорог в Винницкой области. При этом политик, как пишет издание, является одним из самых богатых олигархов страны с активами в 1,5 млрд долл., самым богатым депутатом, зарабатывающим больше, чем весь Европарламент

"Мелкая, на первый взгляд, история разоблачает полную политическую деградацию Порошенко как политика. Даже в такой простой вещи, как лоскут асфальта в селе Городковка Винницкой области, Порошенко не мог не урвать выгоды для себя. Дорога была положена за бюджетные деньги возле завода Порошенко, недалеко от улицы, которую тот назвал своей фамилией”, — говорится в сообщении.

Сельская дорога не ремонтировалась много лет, однако причина ее состояния – повреждение транспортом предприятия политика.

"Разбитая будто после бомбардировки, по словам самого Порошенко, сельская дорога не ремонтировалась 30 лет. Подтверждают слова "гетмана" и местные жители: были сплошные ямы. Но, в отличие от политика, уточняют причину: путь разбили огромные фуры сахарного завода Порошенко. То есть этот политик пропиарился на ремонте дороги, которую, по сути, разваливал 30 лет. Но при своей каденции не смог направить ни копейки на асфальт в селе, которое кормит всю семью Порошенко”, — объясняет издание.

СМИ подчеркивает, что во времена своей каденции Порошенко так и не смог отремонтировать, как этот путь, так и многие другие. Вероятно, этому мешали коррупционные схемы. Издание напоминает о скандале с главой "Укравтодор" Славомиром Новаком, которого сейчас судят в Польше за коррупцию.

"Порошенко всячески поддерживал активность Новака, принимавшего взятки в размере, превышающем миллион евро. Поэтому неудивительно, почему "Укравтодор" за Порошенко выполнил только 50% плана Государственной целевой программы развития дорог", — пишет издание.

При своем президентстве Порошенко, как подчеркивает СМИ, не сделал ничего для Городковки (населенный пункт, где расположена дорога – ред.) и сотен таких же ОТГ, однако сейчас он там проводит свою pr-кампанию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина упустила шанс ликвидировать угрозу на Донбассе, вероятно, из-за приказа Порошенко.