СМИ: "Пока наши военные сдерживают штурмы, депутаты Порошенко массово атакуют европейские пляжи"

Пока в Украине идет война, а военные сдерживают вражеские штурмы, народные депутаты фракции "Евросолидарность" под предлогом командировок и оздоровления, вероятно, массово выехали на пляжи европейских курортов.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

При этом нардепы, вероятно, пытаются имитировать деятельность в соцсетях, чтобы их отсутствие в Украине не заметили, пишет "Униан".

Народные депутаты, как пишет СМИ, выбирают любимые курорты: Ницца, Кап-Ферра, Монако, Италия, Испания. Отмечается, что лидер партии "Евросолидарность" и олигарх Петр Порошенко, вероятно, уехал с женой Мариной в Лондон.

"Седочолый гетман вместе с Мариной Порошенко полетели в Лондон. Повод — оздоровление и лечение. А реально — отдохнуть с детьми, которые вероятно скрываются там от мобилизации и переписать еще немного денег на сына. В прошлую встречу Порошенко, спасаясь от санкций, подарил сыну Алексею 1 млн долларов наличными. Из Лондона Порошенки полетят на свою виллу в Испании – до кумовьев-свинарчуков, живущих по соседству”, — пишет издание.

Сообщается, что еще часть фракции "Евросолидарности" также пересекла границу, а другие как раз покидают страну. Вероятно, выехал из страны нардеп Порошенко Сергей Алексеев, которого "взяли" на взятке 50 тыс. дол. Также, по данным издания, уехал за границу Николай Княжицкий – кум и партнер разыскиваемого за государственную измену Владимира Сивковича.

"Его коллега по фракции Михаил Бондарь тоже славится тем, что любит ездить. Но так "летает", что является абсолютным рекордсменом Рады по непогашенным штрафам за нарушение ПДД — аж 397 (!). За день до этого, 1 августа выехал и экс-регионал Алексей Гончаренко. Кстати, последний за прошедшее лето только неделю был в стране. Все остальное время он провел на пляжах и курортах Италии и Турции", – пишет издание.

Как сообщает издание, депутаты имитируют бурную рабочую деятельность, чтобы их отсутствие не заметили. СМИ отмечает, что "с пляжей Монако пишут посты о необходимости усилить поддержку военных, провести реформы и прочее".

"Примечательно, что СМИ каждый год показывают лакшеры отдых этих избранников в войну, но те не делают никаких выводов и упорно продолжают жировать. Кстати, помните скандал вокруг депутатов Порошенко, которых вместо конференции по восстановлению Украины поймали на лакшере курорте Мальдив в драгоценностях на более 10 млн.? Ни одного из них не лишили мандатов. Потому что если Порошенко можно, то почему им – нет?”, — пишет СМИ.

Издание напомнило, что фракция "Европейской солидарности" обогатилась в войну, вероятно, больше, чем все остальные депутаты Верховной Рады вместе. Так, 27 депутатов фракции Порошенко за три года заработали более чем в 2,2 раза больше, чем 235 депутатов "Слуги народа". А состояние Петра Порошенко за годы широкомасштабной войны увеличилось почти до 1,5 млрд долл. Лидер "Евросолидарности" с 15 позиции самых состоятельных предпринимателей во время войны вошел в ТОП-3 самых богатых олигархов Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что депутат Порошенко Гончаренко поддержал подозрение Шабунину.