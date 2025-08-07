СМИ: "Пока наши военные сдерживают штурмы, депутаты Порошенко массово атакуют европейские пляжи"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Пока в Украине идет война, а военные сдерживают вражеские штурмы, народные депутаты фракции "Евросолидарность" под предлогом командировок и оздоровления, вероятно, массово выехали на пляжи европейских курортов.
Петр Порошенко. Фото из открытых источников
При этом нардепы, вероятно, пытаются имитировать деятельность в соцсетях, чтобы их отсутствие в Украине не заметили, пишет "Униан".
Народные депутаты, как пишет СМИ, выбирают любимые курорты: Ницца, Кап-Ферра, Монако, Италия, Испания. Отмечается, что лидер партии "Евросолидарность" и олигарх Петр Порошенко, вероятно, уехал с женой Мариной в Лондон.
Сообщается, что еще часть фракции "Евросолидарности" также пересекла границу, а другие как раз покидают страну. Вероятно, выехал из страны нардеп Порошенко Сергей Алексеев, которого "взяли" на взятке 50 тыс. дол. Также, по данным издания, уехал за границу Николай Княжицкий – кум и партнер разыскиваемого за государственную измену Владимира Сивковича.
Как сообщает издание, депутаты имитируют бурную рабочую деятельность, чтобы их отсутствие не заметили. СМИ отмечает, что "с пляжей Монако пишут посты о необходимости усилить поддержку военных, провести реформы и прочее".
Издание напомнило, что фракция "Европейской солидарности" обогатилась в войну, вероятно, больше, чем все остальные депутаты Верховной Рады вместе. Так, 27 депутатов фракции Порошенко за три года заработали более чем в 2,2 раза больше, чем 235 депутатов "Слуги народа". А состояние Петра Порошенко за годы широкомасштабной войны увеличилось почти до 1,5 млрд долл. Лидер "Евросолидарности" с 15 позиции самых состоятельных предпринимателей во время войны вошел в ТОП-3 самых богатых олигархов Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что депутат Порошенко Гончаренко поддержал подозрение Шабунину.