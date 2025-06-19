СМИ: Перед выборами Порошенко, вероятно, получил из Москвы 38 млн евро с помощью окружения Медведчука

Скандалов вокруг пятого президента Украины Петра Порошенко становится все больше. Следствие обнародовало новую версию отношений Порошенко с Москвой, а суд продлил срок расследования дела бывших охранников Порошенко до 12 сентября 2025 года.

Порошенко и Медведчук. Фото из открытых источников

По версии следствия, Петр Порошенко за три дня до президентских выборов 2019 года из Москвы 38 млн евро наличными, пишет издание "Главком". Помогал доставить вероятный груз, по версии следствия, бизнес-партнер супруги Виктора Медведчука.

Издание отмечает, что сотрудники УГО 28 марта 2019 года встретили в аэропорту "Жуляны" самолет из Москвы, на борту которого вероятно находились чемоданы с 38 млн евро. Эти деньги, как пишет издание, были доставлены бизнес-партнером жены бывшего народного депутата Виктора Медведчука – Александром Баримовым.

"Подкреплением этих слов есть видеозапись поездки Баримова, которую через шесть лет получили оперативники ДБР. По версии следствия, без оформления надлежащих таможенных процедур охранники забрали багаж с деньгами, который передал Баримов, и вывезли его в неизвестном направлении", — пишет издание.

Отмечается, что на видео, по данным следствия, зафиксирован процесс маркировки чемоданов в московском аэропорту "Шереметьево", а также передача наличных Чучковскому прямо на борту самолета со словами на русском языке: "Хороших вам выборов. Спасибо", сообщает СМИ. А через три дня от вероятной передачи наличных, 31 марта 2019 года, в Украине состоялся первый тур президентских выборов

"В итоге, Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования по уголовному производству в отношении бывших сотрудников Управления государственной охраны до 12 сентября 2025 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь о бывшем заместителе начальника Службы безопасности президента Украины УГО Вадиме Чучковском и двух его подчиненных – экс-водителях Управления Сергее Волеваче и Руслане Крамаренко.

"С марта 2025 года все трое содержатся под стражей с определенными многомиллионными залогами. В последний раз, в июне, суд определил Крамаренко залог в 360 млн грн, Чучковскому и Волевачу — по 342 млн грн", — пишет издание.

Издание предполагает, что, вероятно, полученные из Москвы деньги могли быть предназначены для скупки голосов на президентских выборах.

Также СМИ напомнило, что, несмотря на вторжение России в Украину, на территории государства-агрессора многие годы продолжали работать предприятия Порошенко: Липецкая фабрика, "Богдан", Севастопольский ремонтный завод в Крыму после его аннексии, ряд предприятий в РФ и т.д.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как жена Порошенко Марина хотела поделить имущество.