СМИ: ОО "Защита инвесторов" предупреждает об угрозе экономике Украины из-за расследования против Зотько

В Украине расследуют дело Игоря Зотько, который, вероятно, поддерживал Россию, однако активисты выступают против.

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В ОО "Защита инвесторов" выразили обеспокоенность ситуацией с задержанием предпринимателя Игоря Зотько и заявили о вероятном выборочном давлении на него, пишет издание "Українські Новини". Отмечается, что обвинения против Зотько, возможно, базируются на предположениях и не имеют фактической основы.

"Следствие утверждает, что компания Зотько якобы финансировала агрессора через оплату лицензий кипрской компании. Однако Кипр не является Россией, а никаких доказательств того, что средства попадают в РФ, предоставлено не было. К тому же, договор с кипрской компанией заключен еще до начала полномасштабной войны, когда в Украине даже не существовало статьи 111-2 Уголовного кодекса, которая сейчас используется для обвинений”, — пишет издание.

К тому же сообщают о размере вклада компании предпринимателя в украинскую экономику и оборону. По данным издания, предприятие в 2023 году уплатило 3,4 млрд грн налогов, которые использовались на финансирование армии, зарплаты военных и восстановление страны. Также, как пишет издание, компания направила 188 млн грн на благотворительность: закупку дронов, автомобилей для фронта, поддержку учебных центров, подготовивших более 15 тыс. военнослужащих.

Издание отмечает, что действия ГБР, вероятно, основанные на предположениях, создают опасный прецедент для украинской бизнес-среды. Также СМИ предполагает, что блокировка компании Зотько может привести к серьезным потерям для бюджета.

"Ежемесячно государство будет недополучать 529 млн грн налоговых поступлений, которые могли бы быть направлены на поддержку армии. Кроме того, такая ситуация может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине, ведь международные инвесторы не будут вкладывать средства в страну, где даже самые большие налогоплательщики могут стать жертвами, вероятно, безосновательных обвинений”, — говорится в сообщении.

По мнению издания, дело Зотько нужно пересмотреть в соответствии с законодательством во избежание создания опасного прецедента.

Напомним, Игоря Зотько, как писал портал "Комментарии", задержали сотрудники ГБР.



