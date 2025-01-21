СМИ: ОО "Защита инвесторов" предупреждает об угрозе экономике Украины из-за расследования против Зотько

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Кречмаровская Наталия
В Украине расследуют дело Игоря Зотько, который, вероятно, поддерживал Россию, однако активисты выступают против.
Фото из открытых источников
В ОО "Защита инвесторов" выразили обеспокоенность ситуацией с задержанием предпринимателя Игоря Зотько и заявили о вероятном выборочном давлении на него, пишет издание "Українські Новини". Отмечается, что обвинения против Зотько, возможно, базируются на предположениях и не имеют фактической основы.
К тому же сообщают о размере вклада компании предпринимателя в украинскую экономику и оборону. По данным издания, предприятие в 2023 году уплатило 3,4 млрд грн налогов, которые использовались на финансирование армии, зарплаты военных и восстановление страны. Также, как пишет издание, компания направила 188 млн грн на благотворительность: закупку дронов, автомобилей для фронта, поддержку учебных центров, подготовивших более 15 тыс. военнослужащих.
Издание отмечает, что действия ГБР, вероятно, основанные на предположениях, создают опасный прецедент для украинской бизнес-среды. Также СМИ предполагает, что блокировка компании Зотько может привести к серьезным потерям для бюджета.
По мнению издания, дело Зотько нужно пересмотреть в соответствии с законодательством во избежание создания опасного прецедента.
Напомним, Игоря Зотько, как писал портал "Комментарии", задержали сотрудники ГБР.
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