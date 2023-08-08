СМИ объяснили, какая проблема с программой заместителя Ермака Кулебы по восстановлению Херсонщины

Инициированная заместителем главы Офиса Президента Алексеем Кулебой программа "Бок о бок" по восстановлению Херсонщины силами других регионов выглядит не более чем его личный пиар-проект. Впрочем, после публикации сюжетов редакции Bihus.info о хищении и злоупотреблениях на проектах восстановления в Киевской области есть вопрос о его способности реализовать столь масштабные задачи в пределах других регионов, говорится в публикации политолога Владимира Манько.

СМИ писали о злоупотреблении чиновников во время восстановления Киевской области (фото из открытых источников)

Политолог напомнил, что Кулеба был главой Киевской области с преддверия войны до января 2023 года. И именно его каденции касаются основные скандальные проекты, о которых рассказали в серии сюжетов журналисты Bihus.info. В частности, речь шла о передаче подрядов на восстановление сомнительным фирмам без опыта из других регионов или даже из оккупированного Донбасса. Остальные фирмы прямо перед тендерами в буквальном смысле покупали на OLX. Именно такую компанию журналисты увязали с бывшим бизнес-партнером самого Кулебы. Она выиграла подрядов на 40 млн грн. Еще одна фирма связанная уже не только с экс-главой ОГА, но и с его заместителем – а ныне в.и.о. главы области Дмитрием Назаренко – "победила" в тендере на 250 млн грн.

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"Первое, что бросается в глаза – среди регионов, которые будут помогать отстраивать Херсонщину – нет родной области самого Кулебы – Киевской. Формально это можно объяснить тем, что регион и сам несколько недель находился под оккупацией и испытал разрушения. А поскольку восстановление населенных пунктов Херсонской области происходит за счет областных бюджетов и бюджетов общин, привлеченных к проекту "Бок о бок", то Киевщине вроде как "не с руки" финансировать восстановление другого региона", — говорится в сообщении Манька.





По мнению политолога, оправдание того, что один из самых богатых регионов не смог найти финансирование на самом деле символическое восстановление одного или двух сел выглядит смешным.

"Вполне вероятно, что Кулеба, уже чувствуя постепенное пригорание информационного пространства вокруг восстановления в Киевской области, решил таким образом дистанцироваться от региона, чтобы продемонстрировать отсутствие конфликта интересов. Впрочем, это дало обратный эффект, потому что фактически сейчас это выглядит как зазнайство и превосходство со стороны столичного региона, который зажал деньги или считает такие мелочи как восстановление Херсонщины ниже своего достоинства", — считает эксперт.

Манько также добавляет, что проект не предусматривает гарантий качества, дальнейшего обслуживания, общего видения развития территории. Некоторые города, например, взялись за восстановление исключительно жилых домов. Но ведь в восстановлении нуждаются и инженерные коммуникации, и социальная инфраструктура — детские сады, школы, амбулатории, и парки, и дороги", — добавляет эксперт. Также области преимущественно берутся за большие населенные пункты, которые и так всегда являются предметом большего внимания. Мелкие разрушенные села восстанавливать будет некому. "Ведь плановое восстановление заменили "пилотным проектом", который — сработает ли или нет — может и не повториться. Некоторые регионы берутся за общины комплексно, однако это скорее исключение, подтверждающее правило", – отмечает политолог.

Он также добавляет, что существует большой риск, что Кулеба, как инициатор проекта, может предложить перенести этот опыт на другие деоккупированные регионы.

"Фактически речь идет о замене государственного финансирования местным. Подтверждением этому являются презентационные материалы относительно проекта и слова самого Кулебы — мол, сейчас речь идет о текущих работах, а следующий этап "Бок о бок" предусматривает масштабирование проекта на другие области и капитальное восстановление", — пишет Манько.

Кроме того, по его мнению, участие в таких проектах может стать инструментом проявления лояльности к Офису Президента и его руководству (и "профильного" "регионального" заместителя Кулебы). "Более того, общины-получатели помощи тоже могут ставить в зависимости от их лояльности к власти ради включения в список на восстановление. Этот "совковый" подход виден во всем — от "кондовых" радостных репортажей об восстановлении на местных СМИ и в едином марафоне — к очень странному логотипу проекта, который вызывает неоднозначные ассоциации и вообще не имеет ничего общего с процессом восстановления", — подчеркнул он.