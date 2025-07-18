СМИ о деталях дела Шабунина: двойные стандарты и вероятная помощь НАБУ

Дело главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина приобретает широкую огласку, а отдельные факты дают сигнал всем профессиональным активистам — за совершенное придется отвечать.

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

История Шабунина, как пишет издание "Українські новини", это диагноз системе двойных стандартов, где под прикрытием "антикоррупции" вероятны — политическое давление, незаконное лоббирование интересов отдельных приближенных к НАБУ лиц, и такое же финансовое обогащение и избегание ответственности. Решение суда по Шабунину, как отмечает издание, должно стать сигналом для всех профессиональных активистов: "антикарапшн" не избавляет от ответственности.

Виталий Шабунин, как пишет издание, с 2013 года возглавляет ОО "Центр противодействия коррупции". Организация только за последние три года получила более 3,5 млн. долларов преимущественно от западных доноров. Большинство этих средств, по данным издания, тратилось на внутреннюю деятельность, в том числе через счета ФЛП, зарегистрированного на самого Шабунина.

Критикуют не только финансовую деятельность ЦПК, но и возможное непубличное сотрудничество с НАБУ и влияние на кадровые назначения и публичные кампании.

"Его ЦПК непосредственно связан с официальной системой "антикарапшную": оказывает "медийную поддержку" расследованиям НАБУ. По словам экспертов, так происходит, когда Бюро нужно прикрыть отсутствие доказательств", — пишет СМИ.

Указали журналисты и на роль НАБУ в защите Шабунина, которое на всех этапах дела оказывало неизменную поддержку своему соучредителю. Отмечается, что НАБУ пыталось "похоронить" собственные расследования, которые вынуждены были вести в отношении Шабунина.

Также адвокатом Шабунина, как сообщает издание, стал бывший детектив Бюро – Рокунь. В 2018 году он, вероятно, был причастен к организации незаконной слежки за синагогой, а через год — и в ЕСПЧ.

"Тогда НАБУшники втянули Украину в международный скандал, поскольку действовали вне правового поля. Как оказалось сейчас, Рокунь еще и не знает элементарных норм уголовно-процессуального законодательства", — отмечает СМИ.

К тому же, по данным издания, НАБУ фактически поделилось материалами своего производства с Шабуниным и его адвокатом, несмотря на законодательный запрет. Речь идет о протоколах допросов Новикова и Сытника, которые Рокунь пытался приобщить к материалам Шабунина во время суда.

"Ключевым элементом дела стала фиктивная служба Шабунина в 207 батальоне территориальной обороны. Активист за весь период службы появлялся в батальоне всего несколько раз. Между тем получал не только обычное денежное довольствие — более 20 тыс. грн, но и "боевые" надбавки — до 30 тыс. грн. передовой, но постоянно встречали в киевских ресторанах”, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что к делу причастен также Дмитрий Шерембей — соратник Шабунина, трижды судимый за кражи, также служивший в 207 батальоне и получавший боевые выплаты, не появляясь в части. Именно он был замешан в скандале с автомобилем, который Шабунин получил для армии, а использует, по данным СМИ, для личных нужд.

Напомним, 11 июля 2025 года ДБР объявило Шабунину подозрение по двум статьям — уклонение от службы и мошенническое завладение имуществом. Портал "Комментарии" писал, что у Порошенко поддержали подозрение Шабунина.







