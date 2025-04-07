СМИ: Нардеп Железняк, вероятно, тайно встречается с главой комиссии по отбору нового директора БЭБ

Перезагрузка Бюро экономической безопасности Украины может не пройти без определенных проблем. СМИ уже выявили вероятный конфликт интересов. Речь идет о возможной тайной встрече народного депутата Украины Ярослава Железняка с главой конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ Лаурой Штефан.

Фото из открытых источников

Фото такой встречи опубликовало издание "Факты". По данным СМИ, вероятная встреча первого заместителя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике и международного эксперта состоялась в лобби отеля Hyatt в Киеве. При встрече они, возможно, обсуждали ход конкурса.

Лаура Штефан, как пишет издание, представлена в Украине как эксперт по антикоррупции. Ранее она работала директором департамента в Министерстве юстиции Румынии. Назначили Лауру Штефан главой комиссии как независимое лицо, на которое не влияют украинские политики и чиновники. Это должно обеспечить проведение прозрачного конкурса.

"Однако Лаура Штефан публично не сообщила о встрече с депутатом, хотя по закону обязана это сделать, поскольку имеет место конфликт интересов. Ведь именно Ярослав Железняк является главным инициатором перезагрузки БЭБ и автором изменений в закон, которым была запущена обновленная процедура отбора директора", — сообщает издание.

Также отмечается, что нардеп Железняк ранее возглавлял временную следственную комиссию Верховной Рады, которая системно критиковала работу Бюро экономической безопасности.

"Эксперты связывали это с вероятной борьбой разных политических групп за влияние на Бюро и желанием взять под контроль расследование экономических преступлений", — пояснило издание.

Напомним, портал "Комментарии" писал о расследовании относительно "частной армии" Виталия Кличко, которое инициировал столичный депутат Андрей Витренко.



