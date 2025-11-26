СМИ напомнили, почему экс-владелец "Дельта банка" Николай Лагун прячет активы от санкций

Бывший владелец обанкротившегося "Дельта банка" Николай Лагун, имеющий российское гражданство и являющийся младшим бизнес-партнером главы российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева продолжает скрывать свои активы от санкций. Это позволяет неправомерно избегать ответственности за преступления, связанные с отмыванием средств через оффшорные компании, финансированием российской армии и ее террористической деятельности, пишет издание Коротко. Про.

Николай Лагун

Издание напоминает, что Лагун, объявленный в международный розыск по делу о хищении средств, мошенничество в "Дельта банке" и вывод десятков миллионов долларов за границу через подставные оффшорные компании, а также против которого введены санкции СНБО Украины за сотрудничество с Россией , уже несколько лет подряд проживает в Австрии. Сейчас санкции введены не только в отношении Лагуна, но и в отношении его старшего бизнес-партнера, соавтора "ультиматума для Украины" из 28 пунктов о фактической капитуляции — Кирилла Дмитриева, отмечает издание.

Авторы подчеркивают, что Дмитриев долгое время являлся прямым бизнес-партнером и финансовым "плечем" для Лагуна. "В частности, именно на средства Дмитриева и его Delta Private Equity фактически был создан банк-пылесос "Дельта банк", задача которого заключалась в аккумулировании средств от населения под завышенную доходность, а затем заработок на быстрых кредитах с заоблачными процентами и выводе денег в оффшорные статьи". По мнению журналистов, одним из побочных эффектов должно было стать "приучение" населения к состоянию "закабаливания" кредитами, как это происходит с ипотекой в России. "С помощью быстрых кредитов и жесткой политики коллекторов (соответствующая фирма также принадлежала Дмитриеву и Лагуну), банкиры должны аккумулировать значительный объем залоговых активов обычных граждан", — добавляет издание.

На рынке ценных бумаг банк также был агрессивным игроком, скупая облигации внутреннего государственного займа, а также перекредитовываясь в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке. "Общая задача для Кремля, которую выполнял через банк Лагун заключалась в получении доступа к как можно большему объему данных о рынке, а также к управлению этим рынком через завышенные процентные ставки, комиссии, взыскания, другие инструменты давления как на физических лиц, так и на бизнес, особенно государственные компании, которые легко загнать в долговые ямы", — говорится в материале.

По словам участников рынка, Дмитриев не просто оставался фактическим бенефициаром банка до его банкротства в 2015 году. Затем Дмитриев и Лагун не потеряли связь: экс-банкир, а впоследствии и его гражданская жена, экс-председатель правления "Дельта банка" Елена Попова – получили российские паспорта . "Это позволило Лагуну иметь лучший доступ к управлению своими активами в оккупированном Крыму, платить налоги государству-агрессору (фактически: финансировать войну против собственной страны), а также иметь "запасной аэродром" на случай, если украинские суды будут выносить приговоры против банкира за его злодеяния, а цивилизованные страны не захотят его видеть в виде искателя политического убежища", — говорится в материале.

После банкротства "Дельта Банка" Лагун скрывал свои активы в Украине и за рубежом, оформляя их на доверенных лиц и оффшорные компании. Он продолжал владеть элитной недвижимостью (земельными участками под застройку под Киевом и возле курорта Буковель, коммерческими объектами и т.п.) опосредованно через подставных владельцев. Часть иностранных бизнесов Лагун контролирует через кипрскую PE Investments Limited. Через нее Лагун владеет также рядом агрокомпаний.

Согласно данным кипрского реестра, другие свои кипрские компании экс-банкир переписал на номиналов, владеющих целым рядом украинских компаний Лагуна и его сестры Антонины, имеющих недвижимость и инфраструктурные объекты в оккупированном Крыму. До 2014 года это были компании, зарегистрированные на украинском полуострове, однако после вторжения России в Донбасс и аннексии Крыма экс-банкир перерегистрировал бизнес по российским законам.

По мнению авторов, судам следует в полной мере рассмотреть весь спектр преступлений и манипуляций "агента Кремля", и принять во внимание его не только финансовую, но и геополитическую мотивацию для привлечения его к справедливой ответственности. "Санкции являются первым шагом к такой ответственности, дальнейшие шаги – за судами", — говорится в материале.