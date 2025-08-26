СМИ: НАБУшник Магамедрасулов, вероятно, продавал коноплю в Дагестан для возможного производства пороха для армии РФ

Чиновники Национального антикоррупционного бюро Украины оказались в центре громких скандалов. Один из топ-чиновников НАБУ, Руслан Магамедрасулов, вероятно, причастен к торговле с Россией.

НАБУ. Фото из открытых источников

Так, по данным издания "Униан", Магамедрасулов мог продавать коноплю в Дагестан, где затем ее должны были использовать для изготовления пороха для армии РФ. И, как пишет СМИ, топ-чиновник якобы знал об этом.

Издание отмечает, что из хлопка делают порох. Также его изготовляют и из конопли (пенька). Поэтому, чтобы получить сырье, как пишет СМИ, россияне пытаются увеличить посевы конопли, ведь хлопок у них не растет. То есть, по данным издания, Руслан Магамедрасулов мог знать, что конопля — это будущий порох и все равно собирался ее продать.

При этом, отмечает издание, возникает недоумение и непонимание позиции антикоррупционных активистов, защищающих Магамедрасулова.

"Их мотивация непонятна, есть проблемы также с логикой. По логике адвоката Магамедрасулова в Узбекистане "были проблемы с хлопком". В России (Дагестане) — да, там действительно проблемы с хлопком (он там просто не растет), а в Узбекистане их быть не может – там хлопок выращивают миллионами тонн”, — пишет СМИ.

Издание напомнило, что 21 июля работники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ. В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. В ходе расследования правоохранители также установили, что чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами РФ и влияет на деятельность НАБУ.

СМИ сообщали, что избежать наказания одному из топ-чиновников НАБУ, который вместе с отцом торговал с РФ, предположительно помогает глава Центра противодействия Виталий Шабунин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская ФСБ начала операцию по спасению своей агентуры в НАБУ.