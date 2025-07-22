СМИ: НАБУ превратилось в непрозрачную структуру с агентами ФСБ, а антикоррупционные активисты этого не замечают

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Кречмаровская Наталия
Скандалов вокруг НАБУ было много. Однако "кротов" в НАБУ и государственную измену антикоррупционные активисты, вероятно, и не увидели.
НАБУ. Фото из открытых источников
Гильдия антикорапшена в Украине живет по двойным стандартам и имеет двойное дно, пишет издание "Униан". СМИ отмечает, что госизмена и "кроты" в НАБУ, которых в упор не увидели профессиональные антикоррупционеры типа шабуниных, николовых и других "борцов", свидетельствует: гильдия антикорапшена в Украине живет по двойным стандартам, имеет двойное дно".
СМИ, ссылаясь на мнение политического эксперта, юриста Михаила Шнайдера, отмечает, что деятельность НАБУ давно потеряла признаки прозрачности. В то же время общественные активисты, которые должны его контролировать, вместо этого фактически обслуживают Бюро, пишет издание.
СМИ отмечает, что украинская антикоррупционная тусовка, вероятно, имеет собственные интересы и защищает не государство, а структуру, которая стала закрытой и опасной для страны.
Вчера сотрудники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.
В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, якобы выращенной его отцом.
Также, как пишет СМИ, в ходе расследования правоохранители установили, что чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федором Христенко, который бежал из страны и сотрудничает со спецслужбами РФ и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто может размотать "клубок НАБУ".