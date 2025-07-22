СМИ: НАБУ превратилось в непрозрачную структуру с агентами ФСБ, а антикоррупционные активисты этого не замечают

Скандалов вокруг НАБУ было много. Однако "кротов" в НАБУ и государственную измену антикоррупционные активисты, вероятно, и не увидели.

НАБУ. Фото из открытых источников

Гильдия антикорапшена в Украине живет по двойным стандартам и имеет двойное дно, пишет издание "Униан". СМИ отмечает, что госизмена и "кроты" в НАБУ, которых в упор не увидели профессиональные антикоррупционеры типа шабуниных, николовых и других "борцов", свидетельствует: гильдия антикорапшена в Украине живет по двойным стандартам, имеет двойное дно".

СМИ, ссылаясь на мнение политического эксперта, юриста Михаила Шнайдера, отмечает, что деятельность НАБУ давно потеряла признаки прозрачности. В то же время общественные активисты, которые должны его контролировать, вместо этого фактически обслуживают Бюро, пишет издание.

"Общество воспитало "грантоедов", которые за деньги готовы закрыть глаза даже на госизмене и сотрудничество НАБУ с ФСБ РФ", — говорится в сообщении.

О глубоких проблемах в НАБУ, как отмечает СМИ, свидетельствуют громкие скандалы: торговля коноплей из РФ, отдых детективов на курортах во время войны, сливы секретной информации, российские паспорта в семьях работников, взятки, сотрудничество с агентами ФСБ и т.д.

"Ни Шабунин, ни Николов, ни ЦПК, ни Каленюк, ни другие антикоррупционеры не видят проблемы в том, что НАБУ в войну сотрудничает с врагом. Не видят проблемы в том, что Бюро – полностью непрозрачная, закрытая структура с доступом к секретной государственной информации. Ни одного руководителя Бюро ни разу не видели в Раде. НАБУ тупо не отчитывается. Но это активистов за деньги не интересует. Поскольку у них задача обслуживать НАБУ, а не закон”, — пишет издание.

СМИ отмечает, что украинская антикоррупционная тусовка, вероятно, имеет собственные интересы и защищает не государство, а структуру, которая стала закрытой и опасной для страны.

"Ее (антикоррупционной тусовки — ред.) способность не видеть в черном черное — поражает. Между законом и своими они выбирают своих. У значительной части профессиональных защитников НАБУ — двойное гражданство. Поэтому если "кроты" из НАБУ будут очень активными, разрушая нацбезопасность страны, антикорапшен грядка просто выедет за границу к диаспоре", – пишет СМИ.

Вчера сотрудники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, якобы выращенной его отцом.

Также, как пишет СМИ, в ходе расследования правоохранители установили, что чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федором Христенко, который бежал из страны и сотрудничает со спецслужбами РФ и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто может размотать "клубок НАБУ".



