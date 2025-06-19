СМИ: Коррупционные скандалы с "Большим строительством" и координатором программы Голиком уже в Википедии

Правительственную программу "Большого строительства" неоднократно критиковали. С первого взгляда Украина давно нуждалась в масштабных и капитальных ремонтах. Однако результат оказался "украинским" – сверхвысокие расходы и коррупционные скандалы. Об одном из фигурантов скандалов, главном координаторе правительственной программы "Большое строительство" Юрии Голике Википедия обновила информацию. Новые данные внесены в статьи на украинском, английском и немецком языках.

Юрий Голик. Фото из открытых источников

В обновленной статье Википедии упомянуты все ключевые скандалы, связанные с Юрием Голиком, пишет издание "Українські новини". Значительная часть изменений, как отмечает СМИ, посвящена коррупционным делам и журналистским расследованиям, в которых он фигурировал. Отдельное внимание уделено его вероятному неформальному влиянию на государственную политику. Отмечается, что, несмотря на отсутствие официальной должности, Голика неоднократно замечали у здания Офиса Президента. В 2023 году было зафиксировано, как автомобиль Голика беспрепятственно проезжал через блокпосты. Однако это невозможно без специального разрешения. Сам Голик объяснил это тем, что проживает неподалеку, однако четкой информации о целях таких визитов не предоставил.

Коррупционным скандалам, связанным с Голиком, по информации СМИ, посвящен отдельный раздел. Упоминается расследование возможного участия чиновника в лоббировании интересов компании "Стройинвест Инжиниринг". Компания получила подряды более чем на 1,5 млрд грн. Также описан скандал, связанный с возможной утечкой служебной информации из НАБУ. Речь идет и о переписке с бизнесменом Денисом Островским, что, вероятно, свидетельствует о влиянии Голика на распределение государственных субвенций и подрядов. Также отмечено, что в 2024 году Голик уехал из Украины как "волонтер". Для этого получил разрешение через систему "Шлях".

Существенно обновили и страницу самой программы "Большое строительство". Среди новой информации, как пишет издание, отмечено, что ключевую роль в реализации проекта играл Юрий Голик.

"Он отвечал не только за коммуникационную стратегию, но и был вовлечен в распределение государственных подрядов. Отдельно упоминается история с компанией "Стройинвест Инжиниринг" — Википедия описывает обыски у Голика и переписку с подрядчиком, которая указывает на вероятную тесную координацию действий", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечается об общественной критике, сопровождавшей программу "Большое строительство". Эксперты и общественные деятели отмечали, что, несмотря на угрозы начала полномасштабной войны, вместо укрепления обороны страны, продолжали финансировать строительство дорог и объектов инфраструктуры. Отдельно характеризовали и объемы финансирования, отмечая, что даже при Викторе Януковиче аналогичного уровня расходов не имел Углепром, который тогда считался "черной дырой" для финансов "Партии регионов".

"Самым свежим эпизодом, зафиксированным в Википедии, стал скандал 2025 вокруг водопровода в Кривом Роге — инфраструктурного проекта стоимостью 7,7 млрд грн. В материале говорится о подозрениях в завышении стоимости работ, технических нарушениях и возможном отмывании более 3 млрд грн бюджетных средств", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал о громких коррупционных скандалах в Киеве.



