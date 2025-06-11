СМИ: Как зарплаты "в конвертах" разрушают обороноспособность и авиаотрасль Украины

Схема уклонения от уплаты налогов, с помощью вероятного занижения заработных плат, отмечаемых в официальных документах, для Украины не новая. Однако государственный бюджет теряет средства, которые страна могла бы направить на финансирование армии.

Авиаотрасль. Иллюстративное фото

О вероятных схемах с "серыми" зарплатами в авиакомпаниях, связанных с бизнесменом Романом Милешко, пишет издание "Подробности". Речь идет о двух компаниях — ООО "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и ЧАО "Авиакомпания Константа".

В СМИ подсчитали, что за три года войны госбюджет, вероятно, не получил более 527 млн грн. В среднем, как пишет издание, пилоты этих компаний получали зарплату на уровне от 14,4 до 21 тыс. грн, а их коллеги в лидерах рынка – от 98 до 172 тыс. грн.

Издание предполагает, что такие данные свидетельствуют о возможных схемах с "серой" зарплатой. Соответственно, компании, которые таким образом пытаются уклоняться от налогов, выплачивают минимальную заработную плату или немного выше ее, а разницу между реальной и “официальной” выплачивают либо наличными, либо на карточки иностранных банков работников. В результате таких действий Украина не получает деньги на оборонку (военный сбор) на социальное обеспечение, восстановление и развитие всего — инфраструктуры, образования, науки (ЕСВ, НДФЛ).

Вычислило СМИ возможную сумму уклонения от налогов компаний с орбиты авиабизнесмена Романа Милешко.

Так что фактически сумма недополучения средств государственным бюджетом, по данным издания, может составить 527 млн грн.

Одна из вышеуказанных компаний уже попала в поле зрения Бюро экономической безопасности — открыто производство по уклонению от уплаты налогов.

Также СМИ пишет о скандалах с компанией по орбите Милешко.

"Все узнали, что можно во время войны ставить на военные вертолеты потенциально может навредить оборудование, а также оборудование родом из страны-агрессора. Обнаружили, что можно до сих пор торговать и брать в аренду у россиян воздушные суда", — говорится в сообщении.

Издание также пишет о связи народного депутата Игоря Копытина с авиабизнесменом Романом Милешко. Народный избранник отрицает это, однако, по данным СМИ, Милешко работал и получал доходы на предприятии, принадлежавшем на тот момент Игорю Копытину и членам его семьи — ООО "РОТОР УКРАИНА".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Днепре депутат организовал схему хищения бюджетных средств.



