СМИ: Экс-чиновник Януковича, муж редактора "Зеркала недели" Резников пошел в ВСУ, вероятно, чтобы избежать суда

Бывший заместитель начальника ГАИ и куратор спецназовцев "Кобра" Владимир Резников, обвиняемый в вероятно незаконном сбыте боеприпасов, мобилизовался в ВСУ. Возможно, его решение вызвано желанием остановить рассмотрение дела.

Владимир Резников. Фото из открытых источников

Резников, как сообщает издание "УНН", известен своим участием в преследовании активистов во время Революции Достоинства. Его обвиняют в незаконном обращении с боеприпасами (ст. 263 УК Украины).

Согласно материалам суда, как пишет СМИ, Резников обвиняется в незаконном сбыте боеприпасов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

"Как сообщают источники, во время обыска дома Резникова присутствовала и его жена, редактор издания "Зеркало недели" Инна Ведерникова. Однако Резников не стал ждать правосудия, а мобилизовался в Вооруженные силы, из-за чего рассмотрение дела было вынуждено остановлено", — пишет СМИ.

По данным издания, Резников "служит" в Киеве, что по аналогии с делом Романа Насирова — не должно служить преградой для правосудия. СМИ отмечает, что использование мобилизации как способа ухода от ответственности признано практикой злоупотребления.

"В соответствии с ч.1 ст. 335 УПК Украины в случае, если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд останавливает судебное производство по поводу такого обвиняемого до увольнения с военной службы и продолжает судебное производство по другим обвиняемым", — цитирует решение суда СМИ.

В связи с этим издание направило соответствующий запрос в Генштаб и Офис Генпрокурора.

По данным СМИ, в 2012 году журналисты и активисты заявляли, что Резникова оказывал силовое давление на протестующих возле резиденции Януковича в Межигорье. Тогда, по свидетельству очевидцев, именно он лично координировал подавление акции.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что у экс-охранника Януковича национализируют имущество более чем на 100 млн грн.