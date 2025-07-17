СМИ: Экс-чиновник Януковича, муж редактора "Зеркала недели" Резников пошел в ВСУ, вероятно, чтобы избежать суда

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Кречмаровская Наталия
Бывший заместитель начальника ГАИ и куратор спецназовцев "Кобра" Владимир Резников, обвиняемый в вероятно незаконном сбыте боеприпасов, мобилизовался в ВСУ. Возможно, его решение вызвано желанием остановить рассмотрение дела.
Владимир Резников. Фото из открытых источников
Резников, как сообщает издание "УНН", известен своим участием в преследовании активистов во время Революции Достоинства. Его обвиняют в незаконном обращении с боеприпасами (ст. 263 УК Украины).
Согласно материалам суда, как пишет СМИ, Резников обвиняется в незаконном сбыте боеприпасов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
По данным издания, Резников "служит" в Киеве, что по аналогии с делом Романа Насирова — не должно служить преградой для правосудия. СМИ отмечает, что использование мобилизации как способа ухода от ответственности признано практикой злоупотребления.
В связи с этим издание направило соответствующий запрос в Генштаб и Офис Генпрокурора.
По данным СМИ, в 2012 году журналисты и активисты заявляли, что Резникова оказывал силовое давление на протестующих возле резиденции Януковича в Межигорье. Тогда, по свидетельству очевидцев, именно он лично координировал подавление акции.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что у экс-охранника Януковича национализируют имущество более чем на 100 млн грн.