СМИ: Депутат Порошенко Гончаренко поддержал подозрение Шабунину

На прошлой неделе подозрение объявили главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Порошенко и Гончаренко. Фото из открытых источников

У Петра Порошенко поддержали это решение, пишет издание "Українські новини".

Народный депутат от партии Порошенко Европейская солидарность Алексей Гончаренко поддержал это решение, заявив, что такие антикоррупционеры разрушают государственную службу. По его убеждению, как пишет издание, из-за таких антикоррупционеров в Украине разрушена государственная служба, введены эти вечные нормы с ПЭП.

"Заниматься бизнесом стало синонимом кражи, а работать на государство и выигрывать тендеры — это вообще криминал", — приводит слова политика СМИ.

Парламент, как отмечается, подвергался влиянию таких активистов, переоценивая их роль.

"В этом есть и моя вина. В Раде все бегали вокруг этих антикоррупционеров, слушали, почему считали, что у них какая-то прямая линия с Обамой, Трампом, Байденом, голосовали любую ерунду, которую они предлагали", — цитирует издание политика.

Экс-нардеп и соратница Петра Порошенко Татьяна Черновол, как пишет СМИ, также поддержала подозрение, заявив, что действия Шабунина ослабили обороноспособности страны.

"Шабунин сделал против Украины большое ЗЛО. Он один из тех, кто привел на мою землю большую войну. Вспомните, как он организовал большое кодло полезных идиотов, и 2 года подряд блокировал конфискацию арестованных активов Януковича, которые были расписаны на нужды оборонки в 16 году, когда ни одна страна не помогала нам с вооружением и средствами”, – цитирует слова Чорновол издания.

Черновол, как пишет СМИ, возмущена поддержкой Шабунина со стороны знакомых и усомнилась в его честности, в том числе по военной службе

"Я чувствую брезгливость к людям, которые пишут посты в поддержку Шабунина... Он ВРАГ... Как он лгал о службе, так он лгал во всем... Даже Медведчук не смог так удачно сработать против обороны моей страны... И самое страшное это ответ на вопрос почему он так сделал. Я не знаю причин. Особенно страшно подумать, если это ЗЛО он совершил из-за тщеславия. Мол, если это не я "конфискую", то никто. То есть представьте себе нарциссизм отдельного человечка стоил обороноспособности государства…”, – приводит слова Черновол СМИ.

Издание напомнило, что известные юристы, военные и общественные деятели поддержали вручение Виталию Шабунину подозрения в мошенничестве и хищении имущества.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, что в ближайшее время Шабунин может получить подозрение за вероятно фиктивную службу в армии.