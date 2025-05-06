СМИ: "борец с коррупцией" может оказаться организатором аферы в лесной отрасли

Лицо, длительное время публично позиционировавшее себя как обличитель коррупции в лесной отрасли, подозревается в привлечении к схеме незаконного обогащения в этой сфере, свидетельствует журналистское расследование, опубликованное "5 каналом".

Фото: 24 Канал

Речь идет о Данииле Маландии — предпринимателе, блоггере и главе биржевого комитета "Сумской ресурсной биржи". Бывший чиновник и медийно активный "борец с коррупцией", как утверждают журналисты, годы мог строить схему через систему псевдобирж, которые использовались для занижения цен на государственную древесину и ее продажу через фиктивные аукционы.

