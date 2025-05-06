СМИ: "борец с коррупцией" может оказаться организатором аферы в лесной отрасли

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Клименко Елена
Лицо, длительное время публично позиционировавшее себя как обличитель коррупции в лесной отрасли, подозревается в привлечении к схеме незаконного обогащения в этой сфере, свидетельствует журналистское расследование, опубликованное "5 каналом".
Фото: 24 Канал
Речь идет о Данииле Маландии — предпринимателе, блоггере и главе биржевого комитета "Сумской ресурсной биржи". Бывший чиновник и медийно активный "борец с коррупцией", как утверждают журналисты, годы мог строить схему через систему псевдобирж, которые использовались для занижения цен на государственную древесину и ее продажу через фиктивные аукционы.
По информации журналистов, Маландий якобы создал сеть связанных компаний, которые "побеждали" в закрытых торгах, где сроки подачи заявок сознательно ограничивались. Древесина продавалась на 40–65% дешевле рынка, что привело к миллиардным потерям для госбюджета. В 2021 году они составляли не менее 729 млн грн, а общий объем убытков, по оценкам, — до 11,8 млрд грн.
По данным СМИ, соучастником схемы называют бизнес-партнера Николая Яковлева, а также брата фигуранта — Тимофея Маландия, координировавшего работу с лесхозами. В архивах журналисты нашли переписку, которая может свидетельствовать о заговорах, манипуляциях результатами торгов и давлении на конкурентов.
Для прикрытия деятельности использовался благотворительный фонд и публичная активность в СМИ, что создавало положительный образ среди общественности и чиновников.
Портал "Комментарии" писал, что во Львове злоумышленники с помощью сайтов, имитировавших сайты реальных финансовых учреждений, похитили со счетов украинцев 1,6 млн грн, сообщает Львовская областная прокуратура.
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