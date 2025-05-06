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СМИ: "борец с коррупцией" может оказаться организатором аферы в лесной отрасли

Общественный активист и видеоблогер, якобы борющийся со злоупотреблениями в лесной индустрии, действительно стал организатором одной из крупнейших коррупционных схем в этой области.

сегодня, 13:55
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Клименко Елена








Лицо, длительное время публично позиционировавшее себя как обличитель коррупции в лесной отрасли, подозревается в привлечении к схеме незаконного обогащения в этой сфере, свидетельствует журналистское расследование, опубликованное "5 каналом".

СМИ: "борец с коррупцией" может оказаться организатором аферы в лесной отрасли

Фото: 24 Канал

Речь идет о Данииле Маландии — предпринимателе, блоггере и главе биржевого комитета "Сумской ресурсной биржи". Бывший чиновник и медийно активный "борец с коррупцией", как утверждают журналисты, годы мог строить схему через систему псевдобирж, которые использовались для занижения цен на государственную древесину и ее продажу через фиктивные аукционы.

СМИ: ”борец с коррупцией” может оказаться организатором аферы в лесной отрасли - фото 2
СМИ: ”борец с коррупцией” может оказаться организатором аферы в лесной отрасли - фото 3

По информации журналистов, Маландий якобы создал сеть связанных компаний, которые "побеждали" в закрытых торгах, где сроки подачи заявок сознательно ограничивались. Древесина продавалась на 40–65% дешевле рынка, что привело к миллиардным потерям для госбюджета. В 2021 году они составляли не менее 729 млн грн, а общий объем убытков, по оценкам, — до 11,8 млрд грн.

По данным СМИ, соучастником схемы называют бизнес-партнера Николая Яковлева, а также брата фигуранта — Тимофея Маландия, координировавшего работу с лесхозами. В архивах журналисты нашли переписку, которая может свидетельствовать о заговорах, манипуляциях результатами торгов и давлении на конкурентов.

СМИ: ”борец с коррупцией” может оказаться организатором аферы в лесной отрасли - фото 4

Для прикрытия деятельности использовался благотворительный фонд и публичная активность в СМИ, что создавало положительный образ среди общественности и чиновников.

СМИ: ”борец с коррупцией” может оказаться организатором аферы в лесной отрасли - фото 5
Несмотря на ряд судебных решений — от Сумского окружного суда до Верховного, включая решение Кассационного суда от 10 декабря 2024 года, отказавшего в открытии производства, — Маландий до сих пор не понес реального наказания. Хотя против него возбуждены уголовные производства, а деятельность стала предметом рассмотрения Антимонопольного комитета и НКЦБФР, он продолжает игнорировать исполнение решений судов.

Портал "Комментарии" писал, что во Львове злоумышленники с помощью сайтов, имитировавших сайты реальных финансовых учреждений, похитили со счетов украинцев 1,6 млн грн, сообщает Львовская областная прокуратура.



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Источник: https://www.5.ua/ukrayina/skhemy-iaki-koshtuvaly-derzhavi-miliardy-khto-takyi-daniil-malandii-350154.html
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