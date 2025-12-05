СМИ: Активистка Мартына Богуславец могла задекларировать квартиры по заниженным ценам - анализ деклараций

Финансовая декларация антикоррупционной активистки Мартыны Богуславец содержит значительные разногласия между ее доходами и задекларированной стоимостью недвижимости, которая оказалась существенно заниженной. Как пишет Судебно-юридическая газета , об этом свидетельствует анализ данных из реестра налоговых деклараций за 2023-2024 годы.

СМИ: Активистка Мартына Богуславец задекларировала квартиры по заниженным ценам - анализ деклараций

Эксперты, изучавшие документы, отмечают: годовые доходы Богуславец за эти годы не всегда соответствуют уровню задекларированных расходов на приобретение столичной недвижимости. Кроме того, указанная в декларациях стоимость объектов существенно ниже среднерыночной.

В 2022 году Богуславец приобрела квартиру площадью 42,2 м на проспекте Науки в Киеве. Ее реальная рыночная цена составила около 1,49 млн грн. В декларации же активистка отметила 1 млн 78 тыс. грн — на 400–420 тыс. грн меньше актуальной стоимости.

Еще одну квартиру в столице она приобрела в 2024 году – площадью 85,2 м² на ул. Заболотного. По оценкам экспертов, ее рыночная цена превышала 3 млн. грн. Однако в декларации указано всего около 1,3 млн грн.

Согласно декларациям, в 2023 году активистка получила 1,3 млн грн дохода в ОО "Институт законодательных идей", 79 904 грн стипендии, 290 489 грн дохода от ФЛП, а также задекларировала 52 000 долларов наличными.

В 2024 году доходы Богуславец выросли. Она получила 782 348 грн. от предпринимательской деятельности и ГО, а также 599 536 грн. заработной платы в Центре демократических изменений "Межа". На банковских счетах в то время было 271 902 грн. в ПриватБанке и 120 грн. в Универсал Банке. Наличными активистка задекларировала 36 000 долларов. В декларации также указан семейный заем более 1 млн грн, предоставленный еще в 2018 году.

Несмотря на то, что задекларированные доходы и наличные деньги формально позволяют Богуславец приобрести обе квартиры, значительное занижение стоимости имущества вызывает дополнительные вопросы относительно прозрачности финансовых операций и полноты декларирования.

Публичный статус Мартыны Богуславец и ее участие в работе Общественного совета доброчестности делают эти несоответствия особенно чувствительными, ведь именно этот орган оценивает нравственность и прозрачность кандидатов на ключевые государственные должности.