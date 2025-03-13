СМИ: Адвокат Комарницкий готов дать Ткачу интервью "цивилизованным способом"

Адвокат Денис Комарницкий, якобы причастный к масштабным коррупционным схемам в Киеве, заявил о готовности дать интервью.

Денис Комарницкий. Фото из открытых источников

Пообщаться "цивилизованным способом" он предложил журналисту-расследователю Михаилу Ткачу, пишет издание “ДС”.

Издание приводит слова Комарницкого, отмечая, что его "жена и дети, как и миллионы украинских женщин и детей, сейчас имеют временное убежище за рубежом".

Адвокат сообщил о слежке за его семьей.

“Посещая их на законных основаниях, я обнаружил рядом с домом подозрительный автомобиль с плотно затонированными окнами. Внутри находились два человека, которые вели незаконное наблюдение. По моему требованию они были вынуждены выйти из автомобиля, после чего один из них представился Михаилом Ткачем. По его словам, таким образом он вроде бы хотел взять у меня интервью", — приводит СМИ слова Комарницкого.

Отмечается, что адвокат якобы предложил Ткачу (журналист издания "Украинская правда", — ред), дать развернутое интервью "цивилизованным способом". Также, по данным "ДС", адвокат оставил для связи свой номер телефона, а затем в ответ на сообщение от Ткача пригласил перечень вопросов для обсуждения.

В дальнейшем, как отмечает издание, Комарницкий так и не получил вопросов от журналиста и предположил, что журналист действительно не планирует профессионально разбираться в ситуации и делать интервью. Комарницкий, как пишет СМИ, предложил свой перечень вопросов.

Напомним, что в прошлом месяце в Киеве провели операцию "Чистый город", в рамках которой разоблачили масштабную коррупционную схему. Однако коррупция в столице более глубокая и широкая. Портал "Комментарии" писал о "подводных коррупционных течениях" в столице.



