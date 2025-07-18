Сметанин получил должность в "Укроборонпроме": эксперт указал на вопиющее нарушение

Герман Сметанин не сможет возглавить "Укроборонпром" минимум в течение года – согласно статье 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции", как бывший министр стратегической промышленности он осуществлял контроль над этой государственной структурой, блокирующей его назначение на руководящий пост в ближайшем будущем.

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Об этом отмечает политолог Андрей Миселюк в статье "Минстратегпром: ликвидированное министерство и неопределенная судьба Германа Сметанина", комментируя намерение Президента вернуть Сметанина в "Укроборонпром".

Политолог добавляет, что генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность" назначает не Президент, а Наблюдательный совет. В прошлом году избрание Олега Гуляка состоялось через конкурс, проведенный международной компанией Odgers Berndtson с привлечением экспертов из посольств США, Великобритании и Германии. В конкурсе принимали участие более 20 кандидатов, из которых отобрали три и после финального собеседования выбрали победителя.

После столь полноценного отбора понятно, что Наблюдательному совету не выгодно разрывать контракт с Гуляком и назначать Сметанина без нового конкурса — это противоречит антикоррупционному законодательству. У Миселюка также вызывает вопрос, как это может быть реализовано и предусмотрено ли вообще юридической нормой.

Кроме того, для самого Сметанина ситуация усугубляется: после ликвидации Минстратегпрома он потерял статус министра и прекратился срок его освобождения от призыва — теперь он уязвим к мобилизации.