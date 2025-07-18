logo

BTC/USD

119548

ETH/USD

3618.57

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Сметанин получил должность в "Укроборонпроме": эксперт указал на вопиющее нарушение
commentss НОВОСТИ Все новости

Сметанин получил должность в "Укроборонпроме": эксперт указал на вопиющее нарушение

Пока что назначение Сметанина в "Укроборонпром" не планируется.

18 июля 2025, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Герман Сметанин не сможет возглавить "Укроборонпром" минимум в течение года – согласно статье 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции", как бывший министр стратегической промышленности он осуществлял контроль над этой государственной структурой, блокирующей его назначение на руководящий пост в ближайшем будущем.

Сметанин получил должность в "Укроборонпроме": эксперт указал на вопиющее нарушение

Фото: 24 Канал

Об этом отмечает политолог Андрей Миселюк в статье "Минстратегпром: ликвидированное министерство и неопределенная судьба Германа Сметанина", комментируя намерение Президента вернуть Сметанина в "Укроборонпром".

Политолог добавляет, что генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность" назначает не Президент, а Наблюдательный совет. В прошлом году избрание Олега Гуляка состоялось через конкурс, проведенный международной компанией Odgers Berndtson с привлечением экспертов из посольств США, Великобритании и Германии. В конкурсе принимали участие более 20 кандидатов, из которых отобрали три и после финального собеседования выбрали победителя.

После столь полноценного отбора понятно, что Наблюдательному совету не выгодно разрывать контракт с Гуляком и назначать Сметанина без нового конкурса — это противоречит антикоррупционному законодательству. У Миселюка также вызывает вопрос, как это может быть реализовано и предусмотрено ли вообще юридической нормой.

Кроме того, для самого Сметанина ситуация усугубляется: после ликвидации Минстратегпрома он потерял статус министра и прекратился срок его освобождения от призыва — теперь он уязвим к мобилизации. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/columns/miceluk/minstratehprom-likvidovane-ministerstvo-ta-neviznachena-dolja-hermana-smetanina-1068822.html
Теги:

Новости

Все новости